Ini Harga Jam Tangan Mewah Dari Irwan Mussry Untuk Jonatan Christie, Anthony Ginting, Dkk

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pengusaha Irwan Danny Mussry memberikan hadiah kepada Jonatan Christie, Anthony Ginting, dan atlet bulutangkis Indonesia yang berhasil meraih medali di ajang Asian Games 2018.

Hal itu diketahui dalam unggahan akun Instagramnya, @irwanmussry, Jumat (31/8/2018) yang memperlihatkan dirinya dengan Jonatan Christie dan para atlet bulutangkis Indonesia.

Selain Jonatan Christie, ada juga Anthony Ginting, Kevin Sanjaya, Fajar Alfian, dan Muhammad Rian.

Dalam keterangan fotonya, Irwan Mussry mengatakan bahwa dirinya memberikan hadiah berupa jam tangan mewah dengan merek TAG Heuer.

"To celebrate the achievement of our men’s badminton team, and in conjunction with our men’s watch highlight this season, we had the opportunity to present TAG Heuer watches to these national heroes.

Thank you gentlemen, for making our country proud.

We wish you great success from here on!"

(Untuk merayakan prestasi para atlet bulutangkis putra dan bersamaan dengan jam tangan pria terlaris musim ini, kami memberikan jam tangan TAG Heuer untuk pahlawan nasional ini.

Terimakasih karena telah membuat negara ini bangga.

Kami berharap kalian bisa mendapat kesuksesan mulai sekarang.)," tulis Presiden sekaligus CEO Time International tersebut.

