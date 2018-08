Jadwal Lengkap Liga Champion 2018/2019, Fase Grup - Final Live di RCTI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Liga Champions musim 2018/2018 akan segera memainkan pertandingan pertama fase grup yag dijadwalkan mulai Selasa (18/9/2018) waktu Eropa atau Rabu (19/8/2018) dinihari waktu Indonesia.

Edisi musim ini, RCTI yang akan menayangkan siaran langsung Liga Champions musim 2018-2019 dari fase grup hingga final.

Pada pengundian (drawing) Grup Liga Champions 2018/2019 yang berlangsung semalam, sejumlah grup neraka tercipta.

Baca: Update Klasemen & Perolehan Medali Asian Games 2018 Hingga Jumat (31/8) Jam 07.30 WIB Indonesia ke 4

Seperti di grup B, tergabung Barcelona, Tottenham Hotspurs, PSV Eindhoven dan Inter Milan.

Sementara juara bertahan Real Madrid akan tergabung di grup G bersama semifinalis musim lalu AS Roma, CSKA Moskow dan Plzen.

Di grup H ada reuni Cristiano Ronaldo. Klubnya sekarang Juventus tergabung bersama mantan klubnya Manchester United, kemudian Valencia dan Young Boys.

Jadwal lengkap pertandingan Liga Champions 2018/2019 (waktu Eropa, Indonesia mundur sehari)

* FASE GRUP

GRUP A: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, AS Monaco, Club Brugge

18/9/2018: Club Brugge vs Borussia Dortmund, Monaco vs Atletico Madrid

3/10/2018: Atletico Madrid vs Club Brugge, Borussia Dortmund vs Monaco

24/10/2018: Club Brugge vs Monaco, Borussia Dortmund vs Atletico Madrid

6/11/2018: Monaco vs Club Brugge, Atletico Madrid vs Borussia Dortmund

28/11/2018: Atletico Madrid vs Monaco, Borussia Dortmund vs Club Brugge

11/12/2018: Club Brugge vs Atletico Madrid, Monaco vs Borussia Dortmund