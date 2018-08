Jadwal Lengkap Pertandingan Liga Champion 2018/2019, Messi dkk Gabung Grup Neraka

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebanyak 32 kontestan kompetisi antarklub paling elite di Eropa itu sekarang sudah mengetahui siapa lawan-lawan yang akan dihadapi di fase grup.

Undian pembagian grup Liga Champions 2018-2019 sudah dilakukan UEFA pada Kamis (30/8/2018) di Monako.

Juara bertahan Real Madrid misalnya, paham mereka harus bisa melewati AS Roma, CSKA Moskva, dan Viktoria Plzen di Grup G untuk bisa lolos ke 16 besar.

Sementara itu tim-tim unggulan seperti Barcelona FC, Totenham Hotspur, Inter Milan dan PSV gabung di Grup B.

Karena komposisi pemain, maka grup ini dinilai grup neraka dan harus bertemu lawan-lawan kuat pada fase awal ini.

Fase grup sendiri akan dimulai pada 18-19 September 2018 dengan final berlangsung pada 1 Juni 2019 di Stadion Wanda Metropolitano, Madrid.

Berikut adalah jadwal lengkap Liga Champions 2018-2019:

FASE GRUP

GRUP A: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, AS Monaco, Club Brugge

18/9/2018: Club Brugge vs Borussia Dortmund, Monaco vs Atletico Madrid

3/10/2018: Atletico Madrid vs Club Brugge, Borussia Dortmund vs Monaco

24/10/2018: Club Brugge vs Monaco, Borussia Dortmund vs Atletico Madrid

6/11/2018: Monaco vs Club Brugge, Atletico Madrid vs Borussia Dortmund

28/11/2018: Atletico Madrid vs Monaco, Borussia Dortmund vs Club Brugge

11/12/2018: Club Brugge vs Atletico Madrid, Monaco vs Borussia Dortmund

