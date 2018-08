Jadwal Liga Spanyol Pekan 3, Mulai Sabtu (1/8) Real Madrid & Barca Incar Kemenangan Ketiga

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Spanyol pekan 3 akan dimulai Sabtu, 1 September 2018 ini.

Dua raksasa Spanyol, Real Madrid dan Barcelona mengincar kemenangan ketiga secara beruntun di Liga Spanyol musim ini.

Keduanya menghadapi lawan yang relatif tidak sulit.

Real Madrid akan menjamu Leganes Minggu (2/8/2018) dinihari di Estadio Santiago Bernabeu.

Sementara Barcelona akan menjamu klub promosi Huesca di Nou Camp malam harinya.

Sementara pesaing keduanya, Atletico Madrid akan melawan ke kandang Celta Vigo.

Kemenangan kedua musim ini bagi pasukan Diego Simeone tampaknya cukup penting supaya bisa terus menjaga jarak dengan favorit juara Barcelona dan Real Madrid.

Klasesemen Liga Spanyol (instagram)

Jadwal Liga Spanyol pekan 3 :

Sabtu, 1 September 2018

01.00 WIB Getafe vs Real Valladolid

03.00 WIB Eibar vs Real Sociedad

03.00 WIB Villarreal vs Girona

23.30 WIB Celta Vigo vs Atletico Madrid

Minggu, 2 September 2018

01.45 WIB Real Madrid vs Leganes

17.00 WIB Levante vs Valencia

21.15 WIB Deportivo Alaves vs Espanyol

23.30 WIB Barcelona vs Huesca

Senin, 3 September 2018

01.45 WIB Real Betis vs Sevilla

* Catatan : Jadwal Liga Spanyol Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan Akan Terus di Update

