Jadwal Siaran Langsung Liga Italia Pekan 3 : AC Milan vs AS Roma, Parma vs Juventus!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Italia pekan 3 yang dimulai Sabtu (1/9/2018) dinihari akan dipanaskan big match AC Milan vs AS Roma dan Parma vs Juventus.

Pertandingan Liga Italia pekan 3 akan disiarkan langsung oleh Bein Sports.

Jadwal siaran langsung Liga Italia pekan 3 langsung dipanaskan pertandingan AC Milan vs AS Roma yang berlangsung Sabtu (1/9/2018) dinihari.

Laga klasik Seri A Liga Italia ini diprediksi berlangsung ketat.

Pertaruhan buat pelatih AC Milan Gennaro Gattuso, yang menderita kekalahan di partai pertamanya di Liga Italia musim ini (AC Milan baru memainkan satu partai).

Sementara Roma, sudah memperoleh sekali imbang dan sekali menang sejauh ini.

Sementara laga Parma vs Juventus berlangsung Minggu (2/9/2018) dinihari.

Ronaldo tetap akan jadi sorotan, karena dari dua laga pertamanya di Liga Italia, pemain yang dinobatkan jadi penyerang terbaik Liga Champions musim lalu ini masih belum mencetak gol.

Top skor Liga Champions musim lalu ini tentu diharapkan bisa segera mencetak gol perdananya buat Juventus di kompetisi resmi.

Sementara Napoli yang punya poin 6, sama dengan Juventus, akan bertamu ke kandang Sampdoria.