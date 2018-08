Jelang Closing Ceremony Asian Games 2018, Choi Siwon Super Junior Unggah Foto Berkeringat

BANJARMASINPOST.CO.ID - Anggota Super Junior, Choi Siwon mengunggah fotonya di Twitter di sela-sela ia sedang melakukan jogging, Jum'at (31/08/2018) sebelum Closing Ceremony Asian Games 2018 nanti.

Super Junior dijadwalkan akan menjadi penampil di Closing Ceremony Asian Games 2018, Minggu, (02/09/2018).

Sebelumnya, boyband Super Junior telah tiba di Jakarta tadi malam yang saat itu disambut ratusan penggemar di Bandara Soekarno Hatta.

Lalu, seorang member Super Junior, Choi Siwon mengunggah fotonya saat berada di trotoar di akun Twitternya.

Siwon yang mengenakan kaus tanpa lengan berwarna biru tua itu nampak berkeringat.

Ia memberikan keterangan dalam bahasa Korea yang jika diterjemahkan berarti BAGUS.

Cuitan tersebut dikomentari lebih dari seribu netizen seperti:

MySunny, "Oppaaaa, dari situ kamu belok kanan, langgar jalan, jalan 100 meter ada rumah pagar merah sebelah kiri. Itu rumah aku. Be carefull, I'll wait."

Lieyna1211, " Itu rumah akuuu. I can't though, he lost, I know you tweet, haahha"

Sarii407, " yang kayak gini berkeliaran di Jakarta sendirian, gimana nggak engap ngeliatnya, ya kan shaayyy."

