Keinginan Faldy Albar yang Belum Diwujudkan Nafa Urbach, Hingga Buatnya Menyesal dan Menangis

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kepergian Faldy Albar, putra ketiga Ahmad Albar rupanya juga membuat Nafa Urbach bersedih bahkan menangis.

Melalui laman Instagramnya, Nafa menunjukan jika ia sangat kehilangan sosok Fadly.

Mantan istri Zack Lee ini tak menyangka jika Fadly begitu cepat pergi untuk selama-lamanya.

Ibu satu anak ini mengaku jika dirinya bersahabat dekat dengan almarhum Faldy sejak kecil.

Penyesalan terberat Nafa, yakni belum sempat mewujudkan permintaan Faldy.

nafa (instagram nafa urbach)

"Faldy , im so sorry . Harusnya gw lebih lama ngobrol ma lu waktu ituu . Harusnya gw nyanyi lagu yg lu minta gw nyanyii ..., ( dan skrng gw nyanyi lagu itu sambil nangis ???? ) we grew up together ...so long my childhood friend , Rest in peace dy," tulis Nafa.

Melihat kesedihan Nafa, banyak pengguna Instagram menyampaikan ungkapan simpati.

@daniel_koe88, "Turut berduka cita."

@nimarijo, "May his soul rest in peace."

@marlin.hartati, "Smg amal nya di terima allah dan di ampuni sgl dosa2 nya amin."

@srisubekti035, "Smoga Allah memberi tempat terbaik untuk faldy."(*)

