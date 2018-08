Sebelum Tampil di Closing Ceremony Asian Games 2018, Choi Siwon Super Junior Lakukan ini di Jakarta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Para anggota boyband Korea Selatan, Super Junior hari ini, Jumat (31/8/2018) sudah tiba di Jakarta.

Mereka dipastikan bakal tampil di acara penutupan atau closing ceremony Asian Games 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 2 September 2018 nanti.

Mereka tiba kemarin, Kamis (30/8/2018).

Menghabiskan waktu sebelum tampil di closing ceremony Asian Games 2018, seorang anggotanya, Choi Siwon menyempatkan waktu berolahraga.

Dia, pada Jumat (31/8/2018) sore memposting sebuah fotonya saat sedang jogging di sebuah kawasan di Jakarta.

Mengenakan busana olahraga, pemain drama Oh! My Lady dan She Was Pretty ini selfie lalu mempostingnya di Twitter-nya, @siwonchoi.

Tampak wajah, lengan dan lehernya dipenuhi keringat.

Dia menuliskan dua kata singkat dalam Bahasa Korea untuk melengkapi postingannya itu yang berarti bagus.

Rupanya, keberadaannya di sebuah tepi jalanan Jakarta itu tak luput dari kekeran kamera penggemarnya.

Ada saja yang kebetulan bertemu dan berpapasan dengannya lalu diam-diam memotonya.