Super Junior Siapkan Goyang Dayung Ala Jokowi di Penutupan (Closing Ceremony) Asian Games 2018

youtube via tribunews.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dua personel Super Junior, Donghae dan Eunhyuk sempat membocorkan bahwa mereka akan hadir di Jakarta untuk mengisi acara penutupan (closing ceremony) Asian Games 2018.

Dua cowok yang tergabung dalam sub‑unit Super Junior D&E ini juga mengungkap bahwa mereka siap melakukan goyangan dayung ala Presiden Jokowi di acara penutupan (closing ceremony) Asian Games 2018.

"Kami akan mencoba melakukan 'joget dayung' nanti saat hadir di closing Asian Games," ucap Eunhyuk memberikan bocoran acara penutupan (closing ceremony) Asian Games 2018 saat hadir di acara KBS World Radio Indonesia.

Baca: Jadwal Penutupan Asian Games 2018, Bos Alibaba Grup Ikut Meriahkan Closing Ceremony

Closing ceremony Asian Games 2018 (WARTAKOTA)

Tidak hanya Super Junior, boyband IKON juga akan hadir di acara closing ceremony. Sementara itu Direktur Media & PR Inasgoc, Danny Buldansyah mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima konfirmasi atas kedatangan pemilik Alibaba Group, Jack Ma.

"Kami sempat dengar kabar itu (kedatangan Jack Ma) tapi baru informasi sepihak. Jadi saya belum tahu," kata pria yang akrab disapa Danny tersebut.

Baca: Super Junior Tiba di Jakarta Bersiap Meriahkan Penutupan (Closing Ceremony) Asian Games 2018.

Danny juga menambahkan, semisal Jack Ma betul hadir, untuk pelayanannya akan ditentukan melalui status dari Jack Ma yakni undangan atau penonton biasa.

"Kalau beliau datang pasti punya protokoler sendiri. Kami akan perlakukan apakah beliau tamu undangan atau datang dengan membeli tiket," ujar Danny.

"Sampai saat ini kami belum menerima informasi apa‑apa, jadi kami tidak secara khusus untuk mempersiapkan sesuatu," tambahnya.

Ketua Inasgoc Erick Thohir menyatakan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan acara closing ceremony (upacara penutupan) Asian Games 2018.

Saat ini kata dia sebanyak 40.000 tiket penutupan yang disediakan untuk masyarakat sudah ludes terjual.

Tidak ada penambahan kuota tiket lantaran semua kursi sudah dibayarkan langsung oleh masyarakat yang membeli melalui online.

Baca: Wishnutama Janjikan Konsep Berbeda Untuk Penutupan (Closing Ceremony) Asian Games2018

"Nah ini nanti ada bedanya. Sold out sama fully booked. Biasanya kalau sold out memang sudah habis. Tapi kalau fully booked, sedang diverifikasi pembayaran. Saya belum tahu detailnya. Cuma kemarin yang saya dapat kabarnya sold out," ucapnya.

Super Junior bakal hadir di Closing Ceremony Asian Games 2018 (soompi.com)

Ia menambahkan tidak akan ada penjualan tiket secara on the spot untuk acara penutupan, hal itu berdasarkan hasil rapat untuk menjaga keamanan sebelum berlangsungnya acara tersebut pada Minggu, 2 September 2018 mendatang.

"Tidak ada on the spot. Karena kita sesuai rapat hari ini juga, kita jaga jangan sampai lengah 4 hari ini," ujar Erick terkait acara penutupan (closing ceremony) Asian Games 2018. (tribun network/abs/wly)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul , http://www.tribunnews.com/pestaasia/2018/08/31/suju-siapkan-aksi-goyang-dayung-40-ribu-tiket-nonton-closing-ceremony-asian-games-ludes.