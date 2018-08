Tim Dancesport Kalsel Incar Enam Medali di Kejurnas Medan 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tim dancesport Kalimantan Selatan (Kalsel) mengincar enam medali di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Medan Sumatera Utara (Sumut), yang berlangsung mulai Minggu, (9/9/2018) nanti.

Ketua Umum IODI Kalsel, Muslih mengatakan target enam medali tersebut, berdasarkan evaluasi pencapaian prestasi atlet Kalsel pada beberapa event nasional dan nasional yang telah diikuti.

"Melihat dari prestasi atlet yang terus meningkat, di antaranya pada kejuaraan Indonesia Open Dance Sport Championship 2018, atlet Kalsel berhasil meraih delapan medali, kemudian di Kejurprov yang baru saja digelar, para atlet menunjukkan perkembangan yang signifikan," terangnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Baca: Jadwal Final Sepakbola Asian Games 2018 Korea Selatan vs Jepang Live Vidio.com

Demi merealisasikan medali yang diincar, Muslih menjalankan program teknik hampir setiap hari berpusat di Banjarmasin.

Selain teknik, dia juga memantapkan kondisi fisik melalui latihan fisik yang mulai rutin dilakukan di Stadion 17 Mei, Banjarmasin sejak beberapa pekan lalu.

Baca: Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan 4 di RCTI, MNC TV & Bein Sports

"Kami optimis dapat mencapai target tersebut, karena atlet-atletnya sudah dipersiapkan dan mereka terus menjalani latihan intensif, baik tehnik maupun fisik sejak sebelum dan sesudah Kejurprov," jelas dia.

Dalam entry by name yang terdaftar, sebanyak 15 pasang atlet dancesport Kalsel siap berlaga di event resmi PP IODI tersebut.

Baca: Jadwal Final Sepakbola Asian Games 2018 Korea Selatan Ditunggu Timnas U-23 Jepang Untuk Ini

15 atlet tersebut di antaranya ada Dinda Loveliza/Ilham, bertanding di nomor standar yakni FFA Waltz, FFA Tango, FFA Slow Fox, kemudian Cintadinda Kajol Triana/Sirajuddin, berlaga di nomor FFA Waltz, FFA Tango, FFA Slow Fox.

"Kemudian Tristania Nalsya Naspasya P/Muhammad Yusran, tanding di nomor latin yakni Under 16 latin, FFA Chacha, FFA Samba, FFA Jive, FFA Passo, lalu Siti Rossa Meriska/Muhammad Fauzan, tanding dinomor latin, yakni Junior Under 16 latin, FFA Chacha, FFA Samba, FFA Jive, FFA Passo, kemudian Sachiko Putri Felicia/Achmad Rama Rajasa tanding di nomor latin, yakni Junior Under 16 latin, FFA Chacha, FFA Jive, dan masih banyak lainnya," tutupnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Mariana)