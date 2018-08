Via Vallen Tetap Bahagia Meski Dikabarkan Tak Hadir di Penutupan (Closing Ceremony) Asian Games 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Via Vallen mengungkapkan rasa bahagianya bisa menjadi bagian dari Asian Games 2018, meski dikabarkan tak hadir di acara penutupan (closing ceremony) Asian Games 2018.

Penyanyi Via Vallen yang dipercaya menyanyikan lagu tema Asian Games 2018 tampil memukau di penonton Sabtu, (18/08/2018).

Lagu Meraih Bintang yang Vallen nyanyikan rupanya sempat membuat orang nomor satu RI, Joko Widodo ikut bergoyang malam itu.

Rupanya, acara Opening Ceremony Asian Games 2018 kala itu menyimpan kenangan tersendiri bagi Via Vallen.

Lewat akun Instagram pribadinya, Via memposting foto-foto saat ia mengisi acara tersebut, Kamis (30/08/2018).

Dari foto-foto tersebut, selain Via Vallen, nampak pula beberapa penyanyi yang juga mengisi acara pembukaan Asian Games 2018 seperti Raisa, Rini Wulandari, GAC, Fatin Sidqia, Wizzy, hingga Rossa.

Di foto tersebut Via menuliskan:

"Yang jelas, akan selalu menjadi suatu kebanggaan bisa menjadi bagian dari opening ceremony Asian Games 2018 yang sangat luar biasa di negeri sendiri ini."

Sebelumnya, dikutip dari Kompas.com yang menemui Via di kawasan Ayanda Midplaza, Jakarta Pusat, Kamis (23/08/2018), rupanya Via merasa takjub saat Jokowi ikut bergoyang mendengar lagunya.

"Wah itu tuh. Aku langsung kayak 'wow' he he he," kata Via.

Via menuturkan kalau saat itu ia mendengarkan orang-orang bersorak-sorai saat tampil di panggung.

Sambil tetap asyik bernyanyi, Via yang penasaran melirik ke arah layar besar dan kaget melihat Jokowi disorot kamera tengah berjoget.

"Itu seneng banget. Apa ya, eh gilak loh, Presiden kita langsung joget loh he he he," ujar Via Vallen seraya tertawa kecil mengenang momen tersebut. (Banjarmasinpost.co