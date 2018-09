Ahmad Dhani Kepergok Curi-Curi Pandang Pada Maia Estianty di Ultah Al Ghazali, Salah Tingkah?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Maia Estianty kembali bertemu dengan mantan suaminya, Ahmad Dhani di ulang tahun Al Ghazali ke 21.

Maia Estianty bertemu dengan Ahmad Dhani dan mengabadikan momen ulang tahun Al di akun instagram pribadinya.

Baca: Sempat Jadi Kontroversi, Jokowi Pamer Naik Motor Saat Pembukaan Asian Games 2018 di Hadapan Jack Ma

Meski di postingan akun instagram Maia Estianty menegaskan sosok yang dicintainya dan ketiga anak hasil pernikahan dengan Ahmad Dhani.

Maia mengatakan bahwa kebahagiaan itu untuk anak dalam keterangan fotonya.

Baca: Maia Estianty Tegaskan Orang yang Dicintainya Ketika Bertemu dengan Ahmad Dhani di Ultah Al

Juri Indonesian Idol Junior ini juga memberikan harapan dan doa untuk dua anaknya yang sedang berulang tahun itu.

Di akhir keterangannya, Maia menyebut bahwa bukan hanya keluarga mereka yang ada di perayaan itu.

Baca: Dul Jaelani Beberkan Hubungan Ketiga Anak Maia Estianty dengan Mulan Jameela, Istri Ahmad Dhani

"Kebahagiaan itu untuk anak.

Happy birthday @alghazali7 and @duljaelani , semoga selalu sukses, sehat, makmur, sholeh, selamat dunia akhirat, beruntung, berhati karim, dermawan, jenius, kreatif, selalu diberi kemudahan di setiap jalan, dijauhkan dari orang2 jahat, dekat dengan orang2 baik, nasib baik.

Perayaan bareng.. (only one person is not in the picture) thank you Om Dad, We love you," tulis Maia Estianty dalam keterangan fotonya.

Diduga, Maia Estianty menegaskan sapaan di foto bersama Ahmad Dhani untuk orang yang dikabarkan dekat dengannya, Irwan Danny Mussry.