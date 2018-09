BKN Rilis Video Terkait CPNS 2018, Netizen Pun Degdegan, Ini Tahapan Rekrutmennya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bagi Anda yang ingin berkarir dan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018, ada baiknya mulai melakukan persiapan.

Berkas atau persyaratan-persyaratan untuk mendaftar CPNS 2018 ada baiknya dilakukan pengecekan kembali.

Diperkirakan pengumuman penerimaan CPNS 2018 diperkirakan bakal diumumkan dalam waktu dekat ini.

Walau hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah kapan CPNS 2018 dibuka, namun tanda-tanda penerimaan CPNS 2018 segera dibuka makin menguat.

Pasalnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) baru saja merilis video akun twitter resminya, Jumat (30/8/2018) malam.

Dalam video itu, tampak sejumlah prosedur berkaitan CPNS ditampilkan.

Mulai dari verifikasi administrasi hingga heldesk SSCN.

Memberi keterangan video yang diunggah itu, admin twitter BKN meminta warganet bersiap untuk pertempuran hebat.

"Prepare for the epic battle. Dream high, reach higher.

See you soon," tulisnya.