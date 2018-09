Himafarma Avi Senna FMIPA ULM Gelar Seminar Umum Kefarmasian

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Sekitar 200 peserta antusias ikuti seminar umum kefarmasian di Hotel Roditha yang digelar himafarma Avi Senna Prodi Farmasi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Sabtu (1/9/2018).

Seminar umum kefarmasian , get ready to be the future of profesional entrepreneur, dari narasumber yang hadir membuktikan jika Prodi Farmasi Fakultas MIPA sukses membentuk karakter entrepreneur pada mahasiswanya.

Pemateri pada seminar itu hadirkan alumni yang sudah sukses jadi seorang entrepreneur. Jadi seorang lulusan kefarmasian tak melulu kerja di apotik atau instansi.

Hadirkan pemateri Riskan Noor S Farm Apt, Khairil Anhar S Farm Apt dan Syaifuddin. Seminar juga ada diskusi dan Talkshow.

Turut hadir Kaprodi Farmasi FMIPA Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

"Ini acara tahunan himafarma 'Avi senna'. Iya pematerinya alumni, dan ini menarik bisa sharing dengan alumni yang enterpreneur sukses," kata Liling Triyasmono, Aldi Ketua Himafarma Avi Senna.

Dekan Fakultas MIPA ULM Abdul gafur mengatakan jiwa enterpreneur perlu dikuatkan di kalangan mahasiswa. Apalagi bisa kefarmasian agar tak melulu jadi apoteker. Tak melulu di rumah sakit.

"Tapi bisa berwirausaha, jadi seorang farmasi yang bisa berwirausaha. Ya ini untuk pembinaan kewirausahaan," katanya.

(banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)