Isyana Sarasvati Masuk 5 Kategori Anugerah Planet Muzik 2018 di Singapura, Begini Bahagianya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Isyana Sarasvati senang bisa masuk lima kategori Anugerah Planet Muzik (APM) 2018 dari Indonesia.

Dia sekaligus meminta dukungan warganet Indonesia untuk memilihnya agar berhasil menyabet kelima penghargaan bergengsi tingkat Asia Tenggara itu.

Hal itu diumumkannya di Instagramnya, @isyanasarasvati, Jumat (31/8/2018).

Kelima kategori itu adalah artis terbaik wanita, lagu terbaik Indonesia, ikon media sosial, artis paling populer APM dan lagu paling populer APM.

“Second of all, I would like to announce this piece of great news! I have been nominated in 5 categories at the @anugerahplanet 2018! This is beyond amazing!! Thank you so much for gifting me with this level of appreciation! Btw, if you want to vote for me you can click the link on my bio! Much luvv,” tulisnya di Instagram mengungkapkan rasa syukurnya bisa masuk lima kategori sekaligus di perhelatan akbar penyanyi-penyanyi empat negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura ini.

Dikutip dari Kompas.com dalam berita diterbitkan 4 Agustus 2018 lalu, puncak acaranya akan digelar di Teater MES Mediacorp, Singapura pada 28 September 2018 nanti.

Acara penghargaan musik ini melibatkan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.

Tahun ini merupakan penyelenggaraannya yang ke-17.

Pada pengumuman yang dilakukan oleh TVRI, Jumat (3/8/2018), Isyana mendapat lima nominasi dari 18 kategori yang diadakan.

Sementara itu rapper Singapura, Alif Abdullah memperoleh enam nominasi.

