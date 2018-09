Jadwal Siaran Langsung (Live) Beinsport 1 Leicester City vs Liverpool Liga Inggris Pekan 4 Malam Ini

Jadwal Liga Inggris Leicester City vs Liverpool

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Beinsport Liga Inggris pekan 4 malam ini akan mempertemukan Leicester City vs Liverpool. Laga Leicester City vs Liverpool akan dimulai pada Sabtu (1/9/2018) pukul 18.30 Wib.

Leicester City vs Liverpool disiarkan langsung (live) Beinsport 1. Live Streaming Leicester City vs Liverpool juga dapat ditonton secara Live Streaming di beIN Sport 1 via MAXstream serta di situs penyedia live streaming, di antaranya yalla-shoot.com, tv bersama dan tvonlinebola.

Jadwal Liga Inggris pekan ke 4 dibuka oleh Leicester City vs Liverpool di Stadion King Power, Sabtu (1/9/2018) pukul 18.30 WIB. Siaran langsung liga inggris dan live streaming Leicester City vs Liverpool bisa disaksikan di Bein Sport via MAXstream.

Liverpool tampaknya punya angin segar saat berkunjung ke kandang Leicester City Sabtu petang.

Jamie Vardy tak bisa dimainkan oleh Leicester City karena mendapatkan larangan bertanding setelah mendapatkan kartu merah saat bertandingan melawan Wolves.

Dikutip dari liverpoolecho.co.uk melalui Bolasport.com, Jamie Vardy diusir ke luar lapangan karena dianggap melanggar keras Matt Doherty pada babak kedua menit ke 66'.

Striker Leicester City, Jamie Vardy, merayakan gol ke gawang Liverpool dalam laga Liga Inggris di Stadion Anfield, Sabtu (30/12/2017). (PAUL ELLIS / AFP)

Padahal Pemain internasional Inggris itu memiliki rekor mencetak gol yang luar biasa saat melawan The Reds. Dia disebut mencetak tujuh gol dalam lima pertandingan melawan Liverpool dibawah asuhaN tim Jurgen Klopp.

Berbicara setelah kartu merah, bos Leicester Claude Puel mengklaim Vardy tidak beruntung, Leicester City juga tidak akan mengajukan banding atas keputusan tersebut.

"Saya pikir itu mungkin agak sulit, karena itu bukan niatnya untuk melakukan pelanggaran," kata Puel.

“Dia menyentuh bola. Setelah itu, dia mungkin terlalu antusias, dalam gerakannya, pada tekelnya. Itu sangat disayangkan.

