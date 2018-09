Live RCTI! Cara Nonton Live Streaming Man City vs Newcastle United Liga Inggris Pekan 4 di HP

Jadwal Liga Inggris Man City vs Newcastle United Live RCTI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Manchester City vs Newcastle United dengan cara di bawah ini. Jadwal siaran langsung RCTI Liga Inggris pekan 4 malam ini akan mempertemukan Manchester City vs Newcastle United. Pertandingan Manchester City vs Newcastle United akan dimulai pada Sabtu (1/9/2018) pukul 23.30 Wib.

Manchester City vs Newcastle United disiarkan langsung (live) RCTI dan Beinsport 1. Live Streaming Chelsea vs Bournemouth juga dapat ditonton secara Live Streaming di beIN Sport 1 serta di situs penyedia live streaming, di antaranya yalla-shoot.com, tv bersama dan tvonlinebola.

Bagi pengguna Telkomsel, Anda dapat menyaksikan Live Streaming Manchester City (Man City) vs Newcastle United via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Manchester City vs Newcastle United pada pekan 4 Liga Inggris akan berlangsung di Etihad Stadium pada Sabtu (1/9/2018) malam.

Start sempurna City harus terhenti pada pekan lalu saat bertemu Wolverhampton. Skuat asuhan Josep Guardiola gagal memetik hasil positif kala bersua Wolverhampton dan hanya bisa bermain imbang 1-1

Citizens pastinya bertekad untuk langsung kembali ke jalur kemenangan usai pesaing lainnya yakni Liverpool, Tottenham, Chelsea dan Watford masih mengoleksi hasil sempurna dengan torehan 9 poin.

Sementara Newcastle United baru mengoleksi satu poin dari hasil melawan Cardiff 0-0. Anak asuh Rafael Benitez harus berusaha keras meredam setiap serangan dari pasukan Pep Guardiola guna amankan poin.

MAXStream, video portal milik Telkomsel, kini menawarkan layanan live streaming liga-liga besar yang bekerja sama dengan beIN Sports.

Ada beberapa pertandingan di beIN Sports yang bisa diakses langsung menggunakan ponsel.

Berikut adalah cara Live Streaming Manchester City vs Newcastle United pukul 23.30 WIB, Sabtu(1/9/2018) yang dikutip dari tribun Pontianak :