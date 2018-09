Memukau Penonton Tim Dance Emak Emak RDP Agency Gagal Ke Final Lomba Joget Kalsel Expo

BANJARMASINPIST.CO.ID, BANJARBARU - Tiga tim langsung diturunkan RDP Agency dalam lomba joget yang digelar Radio Abdi Persada FM dalam KalSel Expo 2018 di lapangan Murjani, Junat (31/8/2018) malam.

Ketiga tim dance ini turun mulai dari para tim junior yakni RDP Kids Style and Friends yang terdiri Dhafi, Chacha, Anis, Naira, Jenni dan Asfiya lalu tim remaja Hoho Team dimotori sang pelatih Anang, Icha, Laura, Abiel dan Azra, jemudian tim paling senior yakni The Power Of Emak Emak ikut tampil.

"Tujuan kami tidak lain hanya ikut memeriahkan acara ini saja," ujar salah satu perwakilan RDP Euis Aulia SKom, Sore tadi.

Pengumuman pemenang akan dilaksanakan Sabtu (1/9/2018) sore tadi dimana RDP Kids Style and Friends dan HO Team mendapat tiket maju ke final.

"Final dilaksanakan Senin (3/9/2018) malam," tambah dia.

Dari sekian peserta tentu saja tim athe Power Of Emak Emak yang banyak menyita perhatian.

Selain pesertanya terdiri dari ibu ibu atau biasa disebut emak emak, joget yang mereka bawakan juga cukup unik.

Apalagi penampilannya juga diiringi dengan lagu hit Syantik dari Siti Badriah.

Yang membuat penonton bertambah semangat adalah soal busana, sasirangan dipadukan dengan jilbab hitam dan topi sebagai pemanis penampilan.

"Kalah menang biasa yang penting masyarakat terhibur ya," ujar dia. (Banjarmasin post.co.id/Khairil rahim)