Open Turnamen Golf HUT Barito Selatan, Wow! Hadiahnya Honda H-RV, Brio dan Uang

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Dalam memeriahkan Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Barito Selatan (Barsel) ke 59 akan digelar Turnamen Golf di Lapangan Golf Isen Mulang, Jalan Tjilik Riwut km 5 Palangkaraya, Kalteng, Sabtu (15/9/2018) hingga Minggu (16/9/2018), pagi.

Kegiatan turnamen golf tersebut terbuka untuk umum dengan menyediakan, banyak hadiah seperti kulkas, televisi, sepeda motor dan hadiah besar lainnya berupa uang Rp 50 juta cash untuk hole in one prizes , serta hadiah lainnya yakni mobil dua unit.

Turnamen Golf Piala Bupati untuk memeriahkan HUT Kabupaten Barito Selatan ke 59 tersebut juga akan buka oleh Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran, juga ada Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng Agustiar Sabran, serta Ketua Persatuan Golf Indonesia (PGI) Kalimantan Tengah, H Abdul Razak.

Bupati Barsel H Eddy Raya Samsuri, Sabtu (1/9/2018) mengatakan, open turnamen tersebut, akan diikuti oleh pegolf dari Kalteng dan luar Kalteng yang tujuannya untuk menjalin silaturahmi serta mencari bibit-bibit pemain golf yang handal untuk memperkuat PGI Kalteng.

"Persiapan pelaksanaan sudah mulai dilakukan, kegiatan akan dilakukan di Lapangan Golf Isen Mulang, Jalan Tjilik Riwut km 4,5 Palangkaraya, ini merupakan turnamen kedua yang dilakukan setelah sebelumnya turnamen bupati cup," ujarnya.

Sementara itu, Ketua PGI Kalteng, H Abdul Razak, mengungkapkan, dia sebagai pengurus PGI sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Bupati Barsel tersebut, sebagai pembinaan bagi pegolf di Kalteng dan menjalin silaturahmi dengan pegolf luar daerah."Saya dukung kegiatan tersebut, apalagi bupatinya juga memang hobi main golf,"ujarnya.

Sementara itu, untuk klasifikasi turnamen golf tersebut ada beberapa kelas yang dipertandingkan antara lain, best gross overall, best nett overall, special flight (BN, 1,2 dan 3), Flight A,B,C ladies (BN, 1,2 dan 3), nearest to the pin, nearest to the line dan longest drive. (*/ol)