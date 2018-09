Wajah Chelsea Islan dan Pevita Pearce Luka Lebam, Kenapa Ya?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Chelsea Islan dan Pevita Pearce berfoto bersama saat syuting yang menunjukkan muka lebam dan luka-luka.

Pevita Pearce dan Chelsea Islan diketahui terlibat dalam film horor berjudul Sebelum Iblis Menjemput.

Pada film tersebut Chelsea Islan dan Pevita Pearce melakukan adegan yang kebanyakan dilakukan di lokasi minim cahaya.

Selain itu dari Instagram Pevita maupun Chelsea keduanya terlihat beberapa kali mengunggah foto-foto selama mereka syuting film Sebelum Iblis Menjemput.

Unggahan terbaru dari Chelsea Islan di Instagram @chelseaislan misalnya, ia dan Pevita

berpose di depan kamera.

Wajah keduanya nampak lebam bahkan ada cairan merah yang keluar dari hidung Chelsea. Mata keduanya juga nampak tak biasa.

"Maya and Alfie. Our life on set," tulis Chelsea Islan.

Meski penampilan Chelsea dan Pevita seperti itu, beberapa netizen menyebut jika mereka masih tetap cantik.

asyafiralfain, " Tidak ada cara untuk jelek masa .."

putri.hdyhtllh, " Udah didandanin kek gini masi keliaatan cakep aja kan kezel."