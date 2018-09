Cover Lagu Via Vallen, Jannine Parawie Weigel Hadiri Closing Ceremony Asian Games 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Banyak pesohor bakal memeriahkan perhelatan akbar closing ceremony Asian Games 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (2/9/2018) malam ini.

Ada belasan penyanyi dan hiburan bakal tampil, tak hanya dari Indonesia tetapi juga luar negeri.

Misalnya adalah para penyanyi cover lagu tema Asian Games 2018 dari India, Taiwan dan Thailand ternyata juga diundang.

Baca: Link Live Streaming Penutupan Asian Games 2018 - Live Streaming Vidio.com, SCTV, Indosiar Malam Ini

Lagu tersebut aslinya berjudul Meraih Bintang dinyanyikan Via Vallen dan terkenal hingga ke mancanegara sehingga kemudian dinyanyikan ulang oleh lima penyanyi tersohor dari lima negara dengan versi bahasa Inggris dan bahasa nasional mereka.

Di antaranya adalah Jannine Parawie Weigel dari Thailand.

Pada Sabtu (1/9/2018) dia tiba di Jakarta, disambut oleh banyak penggemarnya.

Dia juga berfoto bareng dengan dua penyanyi lainnya dari lagu tema itu, yaitu Jason Chen dari Taiwan dan Siddhart Slathia dari India.

Baca: Video Bocoran Penutupan (Closing Ceremony) Asian Games 2018, Bak Konser Super Junior dan iKON

“Are you all excited for the closing ceremony of the #AsianGames2018 ?” tulis Jannine.

“Aku Cinta Kamu I love you Indonesia!! Thank you for welcoming me, you guys are so sweet!” tulisnya lagi.

Dikutip dari Wikipedia, dia adalah seorang penyanyi, aktris dan peragawati Thailand kelahiran Steinfurt, Jerman, 30 Juli 2000.