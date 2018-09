Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Malam Ini di MNC TV, Burnley vs Manchester United di Pekan 4

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 4 musim 2018/2019 malam ini di MNC TV Minggu (2/9/2018) akan menyajikan pertandingan Burnley vs Manchester United (MU).

Pertandingan Burnley vs Manchester United (MU) dijadwalkan disiarkan langsung (Live) MNC TV mulai pukul 21.30 WIB.

Hasil kurang mengesankan yang diraih Manchester United pada pekan ke-3 Liga Inggris semalam membuat Manchester United wajib menang jika ingin terus menjaga peluang juara dan meraih kepercayaan penggemar.

Pekan lalu, menjamu Tottenham Hotspur di Old Trafford, Selasa (28/8/2018) dini hari WIB, Manchester United kalah 0-3.

Pertaruhan terutama buat pelatih Jose Mourinho yang kian santer digantikan oleh Zinedine Zidane.

Di pertandingan lain, Arsenal akan melawat ke kandang Cardiff City dan Tottenham Hotspur akan melawat ke kandang Watford.

Sementara para pesaing yang sudah lebih dulu memainkan laga pekan 4 malam tadi sudah memetik kemenangan.

Liverpool kian kokoh di puncak klasemen dengan kemenangan keempatnya secara beruntun musim ini.

Liverpool sukses mengalahkan Leicester City dengan skor 1-2 dan makin kokoh di puncak klasemen dengan poin sempurna 12.

Sementara Chelsea sukses mengalahkan Bournemouth 2-0.

Hasil dan Jadwal Pertandingan Liga Primer Inggris Pekan 4:

Sabtu 01 September 2018

18.30 WIB Leicester City vs Liverpool (1-2)

21.00 WIB Brighton and Hove Albion vs Fulham (2-2)

21.00 WIB Chelsea vs AFC Bournemouth (2-0)

21.00 WIB Crystal Palace vs Southampton (0-2)

21.00 WIB Everton vs Huddersfield Town (1-1)

21.00 WIB West Ham United vs Wolverhampton Wanderers (0-1)

23.30 WIB Manchester City vs Newcastle United (2-1)

Minggu 02 September 2018

19.30 WIB Cardiff City vs Arsenal (beIN SPORTS 1)

22.00 WIB Burnley vs Manchester United (beIN SPORTS 1, MNC TV)

22.00 WIB Watford vs Tottenham Hotspur

Keterangan : Jadwal siaran Liga Inggris pekan empat musim 2018/2019 sewaktu-waktu bisa berubah dan akan terus di update

(banjarmasinpost/rahmadhani)