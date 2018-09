Jadwal Siaran Langsung (Live) Beinsport 2 Parma vs Juventus Liga Italia Dini Hari Ini, Ronaldo Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Italia pekan 3 dini hari ini akan mempertemukan Parma vs Juventus. Laga Parma vs Juventus akan dimulai pada Minggu (2/9/2018) pukul 01.30 Wib.

Parma vs Juventus disiarkan langsung (live) di Beinsport 2.

Live Streaming Parma vs Juventus juga dapat ditonton secara Live Streaming di beIN Sport 2 serta di situs penyedia live streaming, di antaranya yalla-shoot.com.

Jelang pertandingan Parma vs Juventus, Megabintang Juventus, Cristiano Ronaldo, masih menjadi sorotan utama dalam Serie A Liga Italia pekan ke-3.

Baca: Live Streaming Real Madrid vs Leganes via Live Streaming SCTV Liga Spanyol Mulai Pukul 01.30 Wib

Baca: Hasil Chelsea vs Bournemouth, Giliran Hazard Cetak Gol Kedua The Blues, Skor 2- 0 Babak Kedua

Cristiano Ronaldo masih belum mampu mencetak gol hingga pekan ke-3 Liga Italia musim ini. Ronaldo sebelumnya tampil penuh kala Juventus menghadapi Chievo Verona dan Lazio di Liga Itali.

Ia mampu membukukan total 14 tembakan, tetapi belum juga mampu menghasilkan gol. Kini Juventus akan bertandang ke markas AC Parma pada pekan ketiga Liga Italia.

Gol pertama Cristiano Ronaldo di ajang kompetitif bersama Juventus masih menjadi hal yang paling dinanti pada laga tersebut.

Berikut jadwal siaran langsung Liga Italia pekan ke-3:

Sabtu, 1 September 2018

Bologna vs Inter Milan (beIN Sports 2 pukul 22.55 WIB)

Minggu, 2 September 2018

AC Parma vs Juventus Live beIN Sports 2 pukul 01.20 WIB

Fiorentina vs Udinese (beIN Sports 2 pukul 22.55 WIB)

Senin, 3 September 2018

Atalanta vs Cagliari

Torino vs SPAL

Sampdoria vs Napoli

Sassuolo vs Genoa

Chievo Verona vs Empoli

Lazio vs Frosinone (beIN Sports 3 pukul 01.20 WIB)

keterangan : Jadwal Liga Italia sewaktu-waktu bisa berubah

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)