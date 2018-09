Jadwal Siaran Langsung (Live) Burnley vs Manchester United Liga Inggris Pekan 4 di MNC TV

Burnley vs Manchester United di Liga Inggris 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pertandingan Burnley vs Manchester United (MU) akan mewarnai jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 4 musim 2018/2019 malam ini di MNC TV Minggu (2/9/2018).

Pertandingan Burnley vs Manchester United (MU) dijadwalkan disiarkan langsung (Live) MNC TV mulai pukul 21.30 WIB. Sementara live streaming Burnley vs Manchester United (MU) bisa diakses lewat sejumlah website penyedia layanan streaming seperti supersoccer.tv, yalla-shoot.com, tvonlinebola.com, tvbersama.com dan lainnya.

Baca: Live Streaming SCTV Closing Ceremony Asian Games 2018 - Tayang Indosiar, TV One, Kompas TV, Trans7

Kemenangan tampaknya wajib didapat Manchester United kala melawat ke kandang Burnley.

Pasalnya kekalahan sudah diderita Manchester United di Liga Inggris musim ini.

Setelah dipermalukan Brighton & Hove Albion 2-3 pada pekan kedua, Manchester United harus takluk 0-3 dari Tottenham Hotspur, Selasa (28/8/2018) dini hari WIB.

Bahkan, kekalahan dari Tottenham harus mereka rasakan di hadapan pendukungnya sendiri di Stadion Old Trafford.

Manajer Manchester United, Jose Mourinho, mengaku tak kaget dengan performa buruk timnya pada pekan-pekan awal Liga Inggris musim ini seperti dilansir Bpost Online dari Bolasport.

Baca: Klasemen Akhir Perolehan Medali Asian Games 2018, Indonesia Cetak Sejarah, China Teratas

Jose Mourinho menyatakan bahwa ia telah memprediksi jauh-jauh hari bahwa kekalahan menyesakkan timnya bakal terjadi.

Karena itu, ia tak kaget ketika timnya mengalami hasil buruk.

"Saya telah mengatakan pada musim panas ini sebelum musim kompetisi berlangsung. Jadi, hasil ini tak lagi spesial," kata Mourinho dilansir BolaSport.com dari laman Four Four Two.