Memeriahkan Hari Pelanggan Nasional, Wardah Buka Stand di Taman Kamboja Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Memeriahkan hari pelanggan nasional (Harpelnas), Wardah Cosmetics selaku brand kosmetik halal terbesar di Indonesia menggelar serangkaian acara di Taman Kamboja Banjarmasin, Minggu (2/9/2018) pagi.

Rangkaian acara ini di antaranya adalah pawai menuju Siring Piere Tendean, membagikan sampling shampo, dan melakukan games seperti menyusun piramid dan boling bagi pelanggan.

Selain itu, di tempat yang sama Wardah juga mengadakan cek kesehatan kulit dan konsultasi gratis bagi konsumen yang datang.

Beberapa konsumen yang didominasi kaum hawa ini mulai berdatangan ke booth Wardah mulai pukul 07.00 Wita hingga pukul 10.00 Wita.

Dijelaskan Paragon Leader Development Program (PLDP) Promotion, Lidyarti Marbun, kegiatan ini dilakukan untuk memeriahkan Harpelnas dalam rangka untuk pendekatan kepada pelanggan.

"Dalam kegiatan ini kami juga ingin meningkatkan pelayanan Wardah kepada konsumen," kata Lia panggilan akrab Lidyarti Marbun.

Ia melanjutkan selain itu pihaknya mengadakan konsultasi gratis mengenai kulit dan perawatannya.

"Nanti akan dilihat kulitnya itu seperti apa, apakah berminyak atau kering. Selanjutnya akanbdisarankan oleh beauty promotor kami untuk menggunakan skin care yang lebih cocok," ungkapnya.

Ia menambahkan selain membagikan sampling, Wardah juga memberikan diskon hingga 20 persen pada selected item khusus di Taman Kamboja.

Lebih lanjut, Lia mengatakan pada Selasa, (4/9/2018) nanti juga akan melakukan beberapa kegiatan di konter-konter Wardah di Banjarmasin.

"Nanti ada beberapa konter yang mengadakan acara, di sana kami akan bagi-bagi bunga, donat, dan Tank You Card bagi pemilik toko dan kostumer. Selain itu ada make up on the spot," ucapnya.

(banjarmasinpost.co.id/ Muhammad Maulana)