Duet Nyanyi dengan Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan : Besok Gue Kawin, Lalu Tulis 'Love Sayang'

BANJARMASINPOST.CO.ID – Ivan Gunawan lagi-lagi mengunggah foto serta video saat ia sedang mengisi acara dengan Ayu Ting Ting di akun Instagramnya.

Kedekatan Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting memang bukan rahasia lagi.

Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting terlibat di beberapa acara sebagai rekan kerja.

Kerap kali guyonan-guyonan yang mereka lontarkan satu sama lain membuat penonton menggoda keduanya bahkan ada beberapa netizen yang terbawa perasaan saat melihat keduanya saling melemparkan rayuan.

Beberapa waktu lalu, Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan yang mengisi acara kontes menyanyi KDI melakukan duet menyanyi di atas panggung.

Baca: Hotman Paris Hutapea Bahas Asian Games 2018, Kok Sindir Pria yang Ada di Ketiak Istri?

Baca: Ular Piton Sepanjang 5 Meter Ditemukan Mati Kekenyangan, Lihat Isi Perutnya Saat Dibedah

Baca: Kagetnya Anies Baswedan Saat Kunjungi Jonatan Christie karena Lihat Kondisi Rumahnya

Hal itu dapat dilihat pada video di akun Instagram Ivan Gunawan Jum’at (31/08/2018) yang menunjukkan keduanya tengah bernyanyi lagu berjudul “ sedang sedang saja.”

Pada postingan tersebut Ivan Gunawan menuliskan, “ Ternyata kayak gini toh suara Ivan Gunawan hahahahaha biasa aja yah.”

Ivan juga menyebut akun stasiun TV yang menayangkan acara tersebut, akun Ayu Ting Ting, Raffi Ahmad hingga Rina Nose.

Yang paling mencolok dari postingan tersebut adalah komentar dari Rossa, “ Ciyeeeee diajarin nyanyi yaahhh ahahahahaha,” tulis mantan kekasih Ivan itu.

Postingan lainnya juga masih seputar duetnya bersama Ayu Ting Ting dengan keterangan, “ Do our best… make it happen, thank you photonya @princesskalori.”

Baca: Tak Tayang TV! Link Live Streaming Persis Solo vs Aceh United via Youtube, Liga 2 2018