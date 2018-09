Kata-kata Indah Isyana Sarasvati Usai Berfoto Bersama Siwon Super Junior, Bunga Citra Lestari?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Isyana Sarasvati mendapatkan kesempatan bertemu serta berfoto dengan Siwon Super Junior pada Closing Ceremony Asian Games 2018.

Seperti yang diketahui, baik Isyana Sarasvati maupun Super Junior tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu (02/09/2018) pada Closing Ceremony Asian Games 2018.

Di Closing Ceremony Asian Games 2018 itu, Isyana Sarasvati menampilkan salah satu theme song Asian Games 2018 berjudul Asia's Who We Are.

Sementara Super Junior menyanyikan lagu Bonamana, Sorry Sorry, hingga Mr.Simple.

Isyana pada akun Instagram pribadinya membagikan fotonya bersama Siwon Super Junior, Bunga Citra Lestari (BCL) dan juga Afgan.

Di story Instagramnya itu, Isyana menuliskan dalam Bahasa Inggris yang artinya, " aku senang sekali bertemu denganmu @siwonchoi, kamu sangat rendah hati."

Selain Isyana, Bunga Citra Lestari juga mengunggah foto selfienya bersama Siwon Super Junior.

Dikutip dari Tribun Style, pada akun Instagramnya, BCL tampak berpose sangat dekat dengan Siwon.

Keduanya tampak akrab dan tersenyum ke arah kamera.

Karena foto tersebut, BCL pun mendapatkan komentar beragam dari para fans Super Junior.