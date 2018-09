Habib Usman Sebut Cuma 1 Kartika Putri, Insya Allah Seumur Hidup Saat Ada cewek yang Ingin Dinikahi

BANJARMASINPOST.CO.ID – Akhirnya Habib Usman Bin Yahya telah mengonfirmasi status pernikahannya dengan Kartika Putri.

Pengakuan Habib Usman terkait pernikahannya dengan Kartika Putri ia sampaikan pada fitur ask me something di Instagramnya.

Menariknya, saat ada netizen yang ingin dinikahi sama Habib Usman, dia dengan tegas menjawab hanya satu, Kartika Putri saja.

Dikutip Banjarmasinpost.co.id dari akun gosip lambe turah, Selasa (04/09/2018) Habib Usman akhirnya membenarkan bahwa ia dan Kartika Putri telah menikah.

Pertanyaan yang datang dari pengikut Instagramnya tersebut berbunyi, “ Assalamualaikum habib, pa benar habib sudah menikah dg kak kartika. Moga moga dijawab.”

Habib pun menjawabnya dengan tulisan, " Alhamdulillah benar, do'akan Sakinah Mawaddah Warahmah. Bismillah..."

Dari foto Insta story itupun ternyata Habib Usman juga memasang latar fotonya dan Kartika Putri yang sedang berpose bersama.

Lewat foto tersebut, akhirnya terjawab status hubungan keduanya.

Terungkap pula di akun Lamis Corner pertanyaan lanjutan dari pengikut Instagram Habib Usman di antaranya:

“Istrinya ada berapa Ustadz, boleh gak saya mengajukan diri jd istri Ustadz?”