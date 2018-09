Jadwal Siaran Langsung (Live) TV One PSS Sleman vs Persegres Liga 2 2018 Sore Ini

PSS Sleman vs Persegres Gresik United

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 2 2018 pekan 14 bakal berlangsung laga-laga seru. Di antaranya PSS Sleman vs Persegres Gresik United yang akan disiarkan langsung dan live streaming TV One.

Pertandingan yang disiarkan secara langsung oleh TV One yakni laga bigmatch antara PSS Sleman vs Persegres Gresik United, Selasa (4/9/2018) pukul 15.00 WIB dan Persita Tangerang vs Semen Padang pada Kamis(6/9/2018) mendatang.

PSS Sleman akan menghadapi Persegres Gresik pada pekan ke-14 Liga 2 2018 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, Selasa (4/9/2018).

Baca: Jadwal Madura United vs Selangor FA Laga Ujicoba Internasional, Jumpa Evan Dimas dan Ilham Udin?

Baca: Jadwal Lengkap & Siaran Langsung RCTI Liga Champion 2018/2019, Reuni Cristiano Ronaldo dan Mourinho

Baca: Jadwal Liga 1 2018 Pekan 21 Panas! Persib Bandung vs Arema FC, PSM vs Barito Putera

Baca: Jadwal Liga 2 2018 Pekan 14 - Persita vs Semen Padang Live TV One, PSS vs Persegres

Satu hari menjelang pertandingan, kelompok suporter PSS Sleman, Brigata Curva Sud, mulai merilis info tiket presale.

Melalui akun Twitter @BCSxPSS_1976 yang dikutip dari bolasport.com, pemain ke-12 milik PSS Sleman itu mulai akan melayani tiket presale selama dua hari.

Waktu pelayanan terhitung sejak Minggu, 2 September, hingga 3 September 2018 di Sekretariat BCS Lantai 2.

Berikut jadwal lengkap Liga 2 Indonesia pekan ke-14 pada Selasa 4 September

Persibat Vs Cilegon United pukul 16.00 WIB

Persik Kendal Vs Perserang pukul 16.00 WIB

PSS Sleman Vs Persegres Gresik United Pukul 15.30 WIB

Persigo Semeru FC Vs Martapura FC pukul 16.00 WIB

Blitar United Vs Persiba pukul 16.00 WIB

keterangan : jadwal sewaktu-waktu bisa berubah

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)