Menikah dengan Habib Usman, Ternyata Kartika Putri Sudah Punya Anak, Lihat Foto-fotonya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kartika Putri ternyata sudah punya anak sebelum menikah dengan Habib Usman bin Yahya.

Baru-baru ini Kartika Putri santer dikabarkan telah menikah dengan Habib Usman setelah ia mengunggah foto tangan pria dan wanita yang sedang bergandengan.

Meski Kartika Putri tetap bungkam tentang sosok pria yang menikahinya, namun netizen terlanjur curiga dengan sosok Habib Usman, orang yang selama ini memang dikabarkan dekat dengannya.

Akhirnya, Habib Usman mengklarifikasi tentang kabar pernikahannya dengan Kartika Putri.

Dikutip Banjarmasinpost.co.id dari akun gosip lambe turah, Selasa (04/09/2018) Habib Usman akhirnya menjawab rasa penasaran netizen tentang kabar pernikahannya dengan Kartika Putri.

Habib Usman menggunakan fitur ask me something di Instagram, dimana para pengikutnya bisa bertanya langsung kepada si pemilik akun.

Habib Usman menjawab pertanyaan pengikutnya tentang kebenaran kabar pernikahan sang ustadz dengan Kartika Putri.

Habib pun menuliskan, " Alhamdulillah benar, do'akan Sakinah Mawaddah Warahmah. Bismillah..."

Dari foto Insta story itupun ternyata Habib Usman memasang latar fotonya dan Kartika Putri yang sedang berpose bersama.

Lewat foto tersebut, akhirnya terjawab status hubungan keduanya.

Namun sebagian orang mungkin belum tahu jika Kartika Putri telah memiliki dua orang anak sebelum pernikahannya dengan Habib Usman.

