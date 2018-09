Nilai Tukar Rupiah (Kurs) Tembus 14.977 Per Dolar, Nyaris Lewati Ambang Batas Psikologis

Petugas teller melayani penukaran mata uang dolar AS dengan rupiah di Bank Mutiara.

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA — Nilai tukar Rupiah (kurs) terhadap dolar Amerika Serikat menyentuh level terendahnya dalam lima tahun terakhir ke posisi Rp 14.977 per dolar AS pada Selasa malam (4/9/2018).

Pantauan banjarmasinpost.co.id nilai tukar rupiah (kurs) terhadap dolar pada pukul 19.00 WIB mencapai 14.965 per dolar.

Sementara sebelumnya nilai tukar rupiah (kurs) terhadap dolarRp 14.935 pada penutupan perdagangan Selasa (4/9/2018).

Mengacu data Bloomberg, dengan posisi tersebut, depresiasi kurs Rupiah melonjak jadi 10,18 persen.

Sebelumnya, pada pembukaan perdagangan hari ini, kurs Rupiah dibuka melemah pada posisi Rp 14.822 per dolar AS.

Hari ini, mata uang garuda ditransaksikan pada kisaran Rp 14.780 hingga Rp 14.938 per dolar AS.

Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara menilai tekanan krisis.

Turki dan Argentina yang merembet ke negara berkembang menimbulkan kekhawatiran para pelaku pasar global.

Hal itu terlihat dari melemahnya nilai tukar Rupiah.

Menurut Bhima, hal itu belum lagi diperparah dengan adanya rencana kenaikan suku bunga The Fed pada akhir September ini.