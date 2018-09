Podotuku.com Jadi Alternatif Pengadaan Produk IT & Solution di E-Katalog LKPP

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Berpengalaman lebih dari tujuh tahun di bisnis pengadaan di sektor informasi teknologi (IT) dan solusi digital, PT Access Lintas Solusi kini masuk terdaftar sebagai vendor resmi E-Katalog Lembaga Kebijakan Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Masuk menjadi vendor resmi E-Katalog dengan nama website Podotuku.com, PT Access Lintas Solusi sebelumnya sudah layani keperluan IT & solution berbagai lembaga dan perusahaan ternama di Indonesia.

Mulai debutnya di Banjarmasin, tim Podotuku.com termasuk CEO nya Eka, Sales Head Indonesia Barat, Hermain, Sales Indonesia Timur, Farid dan Account Manager Kalimantan, Fadil kunjungi Kantor Banjarmasin Post Group, Selasa (4/9/2018).

Rombongan disambut langsung oleh Pimpinan Perusahaan Banjarmasin Post Group, Wahyu Indriyanta dan Wakil beserta jajaran Manajemen.

Dijelaskan Eka, fokus dengan konsep Business to Government (B to G), Podotuku.com menjadi salah satu pilihan penyedia produk kebutuhan produk IT & Solution di lingkungan Pemerintah di Kalimantan termasuk Kalsel khususnya.

Menurut Farid, sebelum pengadaan produk menggunakan format E-Katalog LKPP, pihaknya sudah sering layani pengadaan termasuk dari KPK, Astra Group, Jiwasraya, BTPN dan banyak lagi.

Langkah ini menurut Farid merupakan langkah strategis mengikuti perubahan zaman dan regulasi pemerintah terkait pengdaan produk khususnya di lembaga pemerintah.

Menjadi satu diantara dua puluh tujuh vendor terdaftar lainnya, Farid mengaku tidak khawatir bersaing karena miliki core business yang matang pada segmen IT & solution.

Dari banyaknya segmen produk, PT Access Lintas Solusi juga sangat fokus pada produk server dan data center.

Ditambah lagi dengan peningkatan diverisivikasi produk yang terus ditingkatkan menjadi modal Podotuku.com bersaing secara sehat dan terbuka.

"Diverisikasi jumlah produk juga terus kami tingkatkan dimana sekarang sudah ada 8400 macam item berbeda yang dijual," kata Farid.

Berlokasi di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Podotuku.com juga akan melakukan sosialisasi terkait pengadaan E-Katalog LKPP dengan target peserta para pejabat fungsional pengdaaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel, Rabu (5/9/2018). (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)