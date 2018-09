Bebas 2019, Ahok Bakal Menikah Lagi, Calon Istrinya Pernah Dekat dengan Veronica Tan

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Usai bebas dari penjara, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dikabarkan akan menikah lagi.

Seperti diketahui, Ahok divonis 2 tahun penjara sejak Mei 2017 dan kemungkinan bebas awal 2019 karena kasus penistaan agama.

Kini Ahok masih menjalani hukuman penjara di Mako Brimob Kelapa Dua, Kota Depok.

Kabar tentang pernikahan Ahok usai bebas ini diberitakan Asia Times, Selasa (4/8/2018) melalui artikel yang berjudul 'Military minds aim to keep Widodo in power'.

Dalam artikel tersebut tertulis, prioritas utama Ahok setelah bebas adalah sesuatu yang pribadi.

"Prioritas pertama Purnama (Ahok) setelah keluar dari balik jeruji adalah sesuatu yang jauh lebih pribadi. Yaitu, pernikahan yang sempat tertunda dengan polwan," tulisnya.

Dalam artikel tersebut disebutkan pula calon istri Ahok adalah mantan pengawal Veronica Tan.

Ahok dan Veronica Tan resmi bercerai pada Rabu (4/4/2018).

Sementara itu, melansir TribunManado.com, Kakak angkat Ahok mengatakan, Ahok sempat bercerita hendak menikah lagi usai keluar dari penjara.

"Pernah bercerita sudah lama, dia katanya, mau menikah lagi kalau bebas. Kalau terjun ke politik dia enggak bilang, beliau hanya bilang mau bisnis," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut beberapa waktu lalu.

Simak video selengkapnya di atas! (Tribun-Video.com/Vika Widiastuti)