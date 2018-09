Ini Daftar Harga Sembako di Pasar Tradisional Batumandi Hasil Pemantauan Polisi

BANJARMASINPOST.CO.ID, PARINGIN - Kanit Reskrim Polsek Batumandi Brigadir Tony Manurung bersama dua personel Polsek Batumandi melaksanakan patroli, dan pengamanan di pasar tradisional Batumandi di Desa Batumandi Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan guna mencegah gangguan kamtibmas, kemarin Selasa (4/9/2018).

Pelaksanaan patroli dan pengamanan dikawasan pasar tersebut dilaksanakan guna mengantisipasi curat, curas dan curanmor, tidak hanya melaksanakan patroli dan pengamanan, namun juga personel berdialog dengan pengunjung pasar maupun para pedagang guna menyampaikan pesan-pesan kamtibmas.

Brigadir Tony Manurung mengatakan, dalam giat tersebut personel menghimbau kepada para pembeli ataupun pengunjung pasar untuk berhati-hati, dan waspada terhadap keamanan barang bawaannya, serta diharapkan tidak membawa perhiasan yang berlebihan di tempat kerumunan orang karena rawan tindak kriminalitas.

"Selain itu juga kami mengimmbau agar pengunjung berhati-hati dalam memarkirkan kendaraannya, pastikan keamanannya serta jangan lupa mengunci stang sepeda motor maupun kunci rahasia agar lebih aman,” ujar Kanit Reskrim.



Lebih lanjut, kepada para pedagang agar pada saat menerima uang dari pembeli ataupun pembeli menerima uang dari pedagang agar diperhatikan baik-baik, guna mengantisipasi maraknya beredarnya uang palsu di pasaran.

Kemudian Personel Polsek Batumandi juga melakukan monitoring sembilan bahan pokok yang ada di Pasar Tradisional Batumandi untuk menekan harga sembako, supaya harga sembako di pasaran tidak mengalami kenaikan.

Kapolsek Batumandi Iptu H. Siswanto, SH menambahkan bahwa, kegiatan semacam ini merupakan upaya preventif yang dilakukan dengan harapan dapat meniadakan segala bentuk tindakan kriminalitas yang biasa terjadi di areal Pasar Batumandi.

"Harapannya warga masyarakat yang berbelanja ke pasar tradisional Batumandi merasa aman adanya kehadiran personel Polsek Batumandi," pungkasnya.(banjarmasinpost.co.id/muhammad elhami)

Sembilan bahan pokok yang di monitoring anggota Polsek Batumandi antara lain:

A. HASIL PERTANIAN

1. Beras :

a. Siam Unus Rp.12.500 / kg

b. Mayang Rp.11.500 / kg

c. Siam Pandak Rp.9.000 / kg

d. Siam Lantik Rp.10.000 / kg

2. Kedelai Lokal : Rp.18.000 / kg

3. Kedelai Infor : -

4. Bawang :

a. Merah Rp. 16.000 / kg

b. Putih Rp. 22.000 / kg

5. Cabai :

a. Merah Besar Rp.30.000 / kg

b. Merah Keriting Rp.30.000 / kg

c. Rawit Biasa Rp. 50.000/ kg turun menjadi Rp 45.000/ kg

d. Rawit Tiung Rp. 40.000 / kg

6. Kacang :

a. Tanah Rp.24.000 / kg

b. Hijau Rp.22.000 / kg

7. Sayuran :

a. Kentang Rp.18.000 / kg

b. Kacang Panjang Rp.3.000 / kg

c. Kol / Kubis Rp.12.000 / kg

d. Wortel Rp.18.000 / kg

e. Tomat Rp.6.000 / kg

B. HASIL TERNAK DAN PERIKANAN

1. Daging :

a. Sapi Rp.120.000 / kg

b. Kerbau Rp.120.000 / kg kosong.

2. Ayam :

a. Ras Rp. 35.000 / kg turun menjadi Rp 24.000 / kg

b. Kampung Rp . 40.000 / kg

3. Telor :

a. Ayam Ras Rp.22.000 / kg

b. Ayam Kampung Rp.2.200 / biji

c. Itik Rp.2.300 / biji

4. Ikan Basah :

a. Patin Rp.30.000 / kg

b. Mas Rp.30.000 / kg

c. Nila Rp.40.000 / kg

d. Gabus Rp.50.000 / kg

e. Papuyu Rp.60.000 / kg turun menjadi Rp 55.000 / kg

C. HASIL INDUSTRI

1. Gula Putih :

a. Biasa Rp.12.000 / kg

b. Premium Rp.15.000 / kg

2. Minyak Goreng :

a. Bimoli Rp.13.000 / ltr

b. Filma Rp.13.000 / ltr

c. Kunci Mas Rp.12.500 / ltr

d. Curah Rp.10.000 / ltr

3. Tepung Terigu :

a. Segi Tiga Biru Rp.12.000 / kg

b. Lencana Merah Rp.6.000 / kg

4. Garam Yodium Cap Layar Rp.5.000 / kg

5. Susu :

a. Kental Cap Enak Rp.8.000 / klg

b. Kental Cap Bendera Rp.10.000 / klg

c. Kental Indomilk Rp.10.000 / klg

d. Bubuk Bendera 400 gr Rp.42.000 / ktk

e. Bubuk Dancaw 400 gr Rp.43.000 / ktk

D. BBM DAN MINYAK TANAH

1. Premium Eceran Rp.9.000 / ltr

2. Pertalite Eceran Rp.9.000 / ltr

3. Pertamax Eceran Rp.11.000 / ltr

4. Bio Solar SPBU Rp.7.000/ ltr eceran

5. Minyak Tanah Rp.11.000 / ltr

E. GAS LPG

1. Gas 3 kg Eceran Rp.23.000 / tbg

2. Gas 5.5 kg Eceran Rp.75.000 / tbg

3. Gas 12 kg Eceran Rp.165.000 / tbg

Data polsek batumandi