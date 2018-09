Messi Pastikan Tak Ikuti Jejak Cristiano Ronaldo, Cari Pengalaman Baru ke Klub Lain

BANJARMASINPOST.CO.ID - Megabintang Barcelona, Lionel Messi, tak ingin mengikuti jejak sesama pesepak bola, Cristiano Ronaldo, untuk mencoba pengalaman baru bersama klub lain.

Lionel Messi mengungkapkan keinginannya untuk pensiun di Barcelona.

"Saya hanya ingin bertahan di Barcelona," ujar Messi seperti dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.

Keluarga menjadi alasan utama Messi ingin bertahan bersama Barcelona.

Selain itu, Messi juga sudah merasa bahwa Barcelona adalah klub yang paling tepat untuknya saat ini.

"Saya sudah memiliki segalanya di Barcelona," kata Lionel Messi.

"Barcelona merupakan klub terbaik di dunia dan saya juga berada di kota yang hebat sehingga tak perlu pindah ke tempat lain," ucap Messi menambahkan.

Messi memang belum berganti klub sejak mengawali karier di dunia sepak bola profesional pada 13 tahun yang lalu.

Ia bergabung dengan akademi Barcelona pada 2000. Sejak saat itu, Messi terus membela Barcelona baik untuk tim muda maupun tim senior seperti saat ini.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Berbeda dari Cristiano Ronaldo, Lionel Messi Hanya Mau Setia pada Satu Klub