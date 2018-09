Tangisan Via Vallen Usai Closing Ceremony Asian Games 2018, Via: Siapa Sih yang Enggak Mau Tampil?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Via Vallen mengaku menangis setelah tak bisa tampil dalam closing ceremony Asian Games 2018.

Ya, sempat mengundang perhatian pada Pembukaan Asian Games pada 18 Agustus lalu dengan menyanyikan theme song Asian Games, Meraih Bintang, Via Vallen nyatanya tidak hadir pada closing ceremony pada Minggu (2/9/2018).

Menanggapi hal tersebut Via Vallen mengaku menyesal tak bisa ikut tampil membawakan lagunya yang beberapa pekan ini cukup viral. Bahkan, Via Vallen mengaku menangis tak bisa tampil di closing ceremony Asian Games 2018 itu.

"Jadi soal kalo soal closing kenapa Via nggak ada sebenarnya alhamdullilah banget Via memang ditawarin pihak INASGOC 2 September cuma memang sayang seribu sayang itu Via ada kontrak off air di Bengkulu lebih dulu," terangnya.

"Waktu itu Via sudah usahain ngegeser yang di Bengkulu, tapi ya pihak Bengkulunya ngomong 'jangan dong, Via ini kan memang duluan kita terus masyarakat Bengkulu juga sudah nungguin Via masa Via mau enggak datang' ya mau gimana lagi dong?" timpalnya lagi saat ditemui Grid.ID di kawasan Daan Mogot pada Selasa (4/9/2018).

Pelantun lagu 'sayang' ini pun mengatakan kalau ia masih bersyukur masih bisa tampil di upacara pembukaan, tetapi untuk upacara penutupan dirinya mengaku sampai menangis saat berada di luar kota karena tak bisa tampil di acara yang digelar di Gelora Bung Karno tersebut.

"Siapa sih yang enggak mau tampil di acara yang sespektakuler itu, cuma sekali lagi Via harus profesional," keluhnya.

"Sampai nangis ya nangis sebenarnya karena 'ya Allah kenapa sih harus barengan'. Cuma emang Via harus profesional ya Via tetap harus nyanyi di Bengkulu apapun yang terjadi," timpalnya.

Namun begitu, Via Vallen menjelaskan kalau dirinya sempat menonton penampilan awal acara penutupan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut.

Ia bahkan melihat penampilan sesama pedangdut Siti Badriah juga Afgan yang menyanyikan lagu Meraih Bintang dengan gaya sendiri.