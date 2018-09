15 Tekwondoin Kalsel Lolos Seleksi, Persiapan Hadapi Kejurnas Junior di Jakarta

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Persiapan serius dilakukan Taekwondoin Indonesia (TI) Kalimantan Selatan menghadapi Kejuaraan Nasional Junior yang berlangsung di Jakarta, November ini.

Guna meraih hasil maksimal, sejak 21 Agustus 2018, TI Kalimantan Selatan melakukan seleksi yang dipusatkan di Banjarmasin.

"Seluruh TI se Kabupaten kota se Kalsel kita undang buat seleksi. Hasilnya telah kita dapat sebanyak 15 taekwondoin," kata Sekretaris TI Kalsel, Jufhari.

Jufhari mengatakab ke 15 taekwondoin tersebut akan kembali melakukan pemusatan latihan yang dipusatkan di Gedung TI Sultan Adam Banjarmasin.

"Mereka melakukan TC dibawah bimbingan pelatih Indah Maraifah dan Avri," kata Jufhari.

Jufhari mengatakan, ke 15 taekwondoin terbaik hasil seleksi tersebut diantaranya Lathfi Saputra Poomse Banjarmasin, Ihyaanizzarah poomse asal Kotabaru, M Alif Inzaani under kelas 48 putra asal Kotabaru, M Khadafi Under 51 putra asal Banjarmasin, M Rafi Nirgiansyah Under 54 asal Banjarbaru, Cikal S Under 59 asal Banjarmasin, Adam Baihaqie Under 63 asal Banjarnasin, M Gilang Yudistira asal Under 68 putra asal Banjarbaru, Alif Hasya Yuliansyah Putra Under 78 putra asal Batola, Rizky Julianto Over 79 putra asal Banjarnasin, Jumatul Husna Under 42, putri asal HST, Neni Prihatin Under 44 putri asal Batola, Lita Muzalifah Under 49 putri asal Banjarmasin, Alya Fakhriana Under 52 putri asal Kab Banjar dan Dea Emelia Putri Over 58 putri asal Banjarmasin.

"Kita ingin mereka bisa merih hasil maksimal dan tampil baik buat Kalsel," kata Jufhari.

Terpisah Indah Mahrifah mengatakan, program latihan anak asuhnya pada fisik dan kecepatan. "Mereka sudah punya mental dan pengalamab tanding," kata Indah Mahrifah. (banjarmasinpost.co.id/buy)