Hantu Valak Muncul Lagi Uji Nyali Banyak Orang, Bersiap Film Horor The Nun Tayang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Satu lagi film horor besutan Hollywood yang dipastikan bakal mencekam dan sangat dinantikan, yaitu The Nun tayang di bioskop-bioskop Indonesia.

Film ini menghadirkan iblis di film The Conjuring 2, Valak.

Kisah tentang Valak ini difilmkan setelah sukses dengan film The Conjuring dan The Conjuring 2.

Di Amerika Serikat, film besutan produser James Wan ini mulai ditayangkan besok, Jumat (7/9/2018) sementara di Indonesia sudah lebih dulu.

Di Indonesia, sosok hantu Valak ini saat di film The Conjuring 2 beberapa tahun lalu cukup sukses menyita perhatian penonton karena namanya yang terdengar lucu saat disebutkan.

Bahkan kala itu banyak warganet membuat meme kocak tentang Valak dan ada juga yang membuat video tutorial riasan wajah ala Valak.

Akun Instagram resmi film The Nun, @thenunmovie sudah melakukan promosi sejak jauh-jauh hari.

Terakhir, tampak postingan reaksi penggemar film horor saat uji nyali di sebuah lorong katedral yang menghadirkan beberapa sosok hantu Valak, Kamis (6/9/2018).

Para pengunjung tampak ketakutan dan berteriak-teriak.

“Repost from @warnerbrosuk: Watch some unlucky visitors experience a chilling night taunted by The Nun. How long would you last at the Abbey? See #TheNunMovie in cinemas Thursday,” tulis @thenunmovie.