Isi Saldo M-Tix Lebih Mudah, Cepat dan Praktis Via Mandiri Online dan e-cash Mandiri

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Mandiri Online terus menambah dan lengkapi fitur layanannya sesuaikan kebutuhan nasabah dan tren kebutuhan transaksi digital.

Dari segudang fitur layanan di Mandiri Online, fitur pengisian saldo M-Tix untuk pembelian tiket bioskop menjadi salah satu fitur yang banyak digunakan nasabah.

Diantaranya seorang nasabah Bank Mandiri Banjarmasin, Widha Ys yang mengaku cukup sering manfaatkan fitur ini.

Dengan fitur pengisian saldo M-Tix via Mandiri Online, otomatis semua transaksi mulai dari pengisian saldo hingga pembelian tiket bioskop dapat dilakukan secara online hanya di genggaman tangan.

"Tidak repot, hemat waktu dan hemat biaya juga. Karena lebih praktis tanpa harus antre atau gunakan jasa titip, pengalaman transaksi digital lebih seamless," kata wanita yang berprofesi sebagai wirausahawan ini.

Untuk pengisian saldo M-Tix via Mandiri Online App, caranya nasabah memilih menu bayar > Multipayment > Penyedia jasa > XXI-MTIX > Masukan No. Hp tujuan Top Up > Masukan Nominal > Lanjut > Imput MPIN.

Sedangkan jika melalui Mandiri Online Web, langkahnya yaitu Pilih menu bayar > Multipayment > Penyedia jasa > XXI-MTIX > Masukan No. Hp tujuan Top Up > Masukan Nominal > Lanjut > approve menggunakan metode Token atau Approval via Aplikasi.

Tak hanya ciptakan pengalaman transaksi digital lebih mudah, cepat dan praktis, Bank Mandiri juga saat ini gelar program undian Mandiri Online dan e-cash untuk transaksi M-Tix.

Selama program berlangsung yang saat ini sudah dimulai hingga Senin (31/12/2018), Bank Mandiri memberikan kesempatan untuk seluruh nasabah yang melakukan transaksi top up M-Tix melalui Mandiri Online dan e-cash minimal Rp 200.000 untuk menangkan hadiah dengan ketentuan berlaku.

Hadiahnya juga seru yaitu 8 Iphone X, 20 Headphone Beats by Dr. Dre Solo 3 Wireless, 60 voucher Pop Corn XXI Café masing-masing Rp 600 ribu dengan pilihan rasa Pop Corn Asin atau Pop Corn Caramel.

Pengundian akan dilakukan setiap bulannya dengan hadiah 2 Iphone X, 5 Headphone Beats by Dr. Dre Solo 3 Wireless, 15 voucher pop corn XXI Cafe masing-masing Rp 600 ribu.

Dengan top up minimal Rp 200.000, nasabah akan mendapatkan 1 poin undian dan tidak berlaku kelipatan, namun poin selanjutnya akan didapatkan pada transaksi selanjutnya dengan minimal nominal yang sama.

Jadi, makin sering manfaatkan fitur isi saldo M-Tix via Mandiri Online atau e-cash, makin besar juga kesempatan menangkan hadiah keren tersebut. (banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)