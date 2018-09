Kotabaru FC dan Persetala Berlaga di Liga 3, Bupati Terpilih Panggil Pemain di Perantauan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - DUA tim dari daerah pesisir Banua; Kotabaru FC dan Persetala Tanahlaut, segera berjuang di kompetisi Liga 3 Regional Kalimantan. Mereka merupakan juara dan runner up Zona Kalimantan Selatan.

Selain itu, Kotabaru FC menjadi tim paling produktif dengan membukukan total 36 gol, sedangkan Persetala paling minim kebobolan, hanya lima gol.

Pada Liga 3 Regional Kalimantan nanti, mereka akan melawan satu tim dari Kalimantan Tengah, dua dari Kalimantan Timur, dua dari Kalimantan Barat dan satu tim asal Kalimantan Utara.

Dua terbaik berhak mewakili Borneo ke Liga 3 Nasional.

Kotabaru FC cukup serius melakukan persiapan. Sang pemilik klub, Sayed Andi Makmur Al Idrus, menyatakan ada perubahan komposisi pemain.

"Di Regional Kalimantan, lawan yang dihadapi semakin berat. Karena itu, kami menambah pemain pada posisi-posisi tertentu. Untuk staf pelatih tidak ada perubahan," tutur dia kepada BPost, Rabu (5/9).

Disamping itu, dia bakal mengajukan diri menjadi tuan rumah. "Memang belum diketahui bagaimana formatnya. Apakah home away atau home tournament? Tetapi kami siap menjadi tuan rumah kalau memang nantinya home tournament," ujar dia.

Ditambahkan oleh pelatih Eddy Simon Badawi, dia dan tim tengah membenahi

fisik para pemain.

“Saya berusaha membawa tim ini berprestasi lebih tinggi. Mewakili Kalimantan ke tingkat nasional dan naik kasta ke Liga 2,” tekad mantan pelatih Persiba Balikpapan itu.

Sementara itu, pelatih Persetala, Edi Justo Purwanto, akan menambah amunisi .

"Sesuai instruksi dari Ketua Umum Persetala, Pak Sukamta (bupati terpilih, Red), akan ada penambahan pemain sekitar lima orang. Mereka asli dari Tanahlaut, namun bermain di klub luar," ungkap dia.

Terkait pencalonan tuan rumah, Edy mengatakan pihaknya tidak memfokuskan pada hal itu. Semuanya diserahkan kepada manajemen.

Sekadar informasi, dari total regional akan ada 12 tim ke babak nasional. Sebelumnya, Zona Nasional berisi 38 tim yang terdegradasi dari Liga 2 2017.

Untuk Zona Nasional, PSSI bersama pengurus liga telah mengelompokkan 38 tim ke dalam delapan grup. Nantinya terpilih 16 tim terbaik (juara dan runner up) beserta empat tim play off untuk melanjutkan persaingannya melawan 12 kontestan dari Zona Asprov/regional. (banjarmasinpost.co.id/ran/naa)

Tim Peserta Liga 3 2018 Regional Kalimantan

-Juara dan runnner up Zona Kalsel

(Kotabaru FC dan Persetala Tanahlaut)

-Juara Zona Kalteng

-Juara dan runnner up Zona Kaltim

-Juara dan runnner up Zona Kalbar

-Juara Zona Kaltara