Adik Ahok Tuliskan Penyebar Kebohongan, Berkaitan Rencana Ahok Nikahi Polwan Bripda PND?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan menikahi polisi wanita (polwan) dengan inisial nama Bripda PND belum ada konfirmasi langsung.

Pihak Ahok maupun polwan dengan nama Bripda PND belum muncul memberikan klarifikasi tentang kebenaran pernikahan yang konon akan digelar usai Ahok menyelesaikan masa tahanan.

Kabar ini juga menjadi pertanyaan banyak warganet yang menyampaikan langsung kepada adik Ahok, Fifie, mengenai kabar kakaknya akan menikahi polwan cantik yang disebutkan bernama Bripda PND.

Namun Fifie tidak memberikan jawaban, malah menyiratkan tentang kebohongan.

Fifie menuliskan banyak yang bertanya tentang kabar Ahok akan berganti agama, seiring dengan rencana pernikahan yang ramai dibicarakan.



Inilah tulisan lengkap Fifi Lety di akun instagramnya :

Wajah bisa kita tutupi tetapi kebenaran Atau kebohongan pada akhirnya akan terbuka juga, karena itu mintalah Wisdom dari Tuhan (James 1:5) supaya kita tidak menjadi bagian yang menyebarkan kebohongan Ttp menjadi bagian yang menwartakan kebenaran : True or False ? Berita soal @basukibtp benar apa bohong ya? Saya akan Coba jawab Yg uda pasti2 aja ya.... (untuk Yg lain2 kita sama2 sabar ya biar BTP sendiri Yg jawab saja, tunggu aja kan masa lama lagian BTP juga masih Di penjara dan baru akan kawin Kalau keluar penjara kata beritanya ) Baik lah saya jawab Satu per Satu mulai Dari Yg ini dulu ya karena ini Yg paling banyak Yg tanya ke saya....1.) soal ahok pindah agama Demi wanita benar apa bohong? Sebelum saya jawab saya jadi penasaran pingen tahu mayoritas Kita ini Lebih percaya yang mana #ahokgantiagama or #ahoktetapkristen (jadi ingat ada #gantipresiden dan #tetappresiden)

Besok saya kasih tahu jawaban nya dgn penjelasan kutipan pandangan BTP soal pindah agama ? Yang kenal dekat dengan dan mengikuti pasti tahu Soal ini ...( ini juga clue contekan Dari saya supaya anda bisa Pilih # jawaban Yg benar ( selamat menjawab ya ....Trima kasih sampai besok ) #thetruewillsetyoufree

Dari postingan akun Fifie, dia akan menjawab pertanyaan nanti, tentang kabar Ahok akan menikahi polwan cantik yang disebutkan berinisial Bripda PND.

Fifie meminta pengikutnya untuk memberikan komentar terlebih dahulu tentang pertanyaan Ahok akan menikahi polwan cantik, Bripda PND dan kabar kepindahan agama.(*)

