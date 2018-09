Seleksi CPNS 2018 Diperkirakan 16-20 September 2018, ini Jumlah Formasi yang Dibutuhkan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar gembira bagi kalian yang berminat mengikuti seleksi CPNS 2018.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan di Twitter dan di laman resminya bahwa seleksi CPNS 2018 segera digelar serta jumlah formasi yang dibutuhkan untuk di seluruh Indonesia.

Dipastikan, mereka yang lolos seleksi CPNS 2018 bakal menjadi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di 2019 nanti.

“#SobatBKN are you ready for #2019JadiASN,” tulis Humas BKN di Twitter, Kamis (6/9/2018).

Melalui siaran pers di laman resmi BKN, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan CPNS 2018 di Lingkungan Pemerintah Daerah Republik Indonesia.

Rapat yang dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah, BKPSDM Daerah, para Pejabat Jabatan Tinggi Madya BKN dan beberapa perwakilan Kementerian/Lembaga hingga Tim Panitia Seleksi Nasional seleksi CPNS 2018 membahas kebijakan pengadaan CPNS 2018, persiapan teknis pengadaan CPNS 2018 hingga mitigasi risiko terkait pengadaan CPNS 2018 di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Syafruddin selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjelaskan bahwa Pengadaan CPNS 2018 kali ini berdasarkan nawacita Presiden RI yang bertujuan untuk pembangunan daerah dan sumber daya manusia yang berkualitas, guna meningkatkan pelayanan publik di Indonesia.

“Mari satukan Bahasa untuk pembangunan Indonesia,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana menjelaskan kesiapan lokasi tes seleksi CPNS 2018 hingga saat ini direncanakan akan dilaksanakan di 176 titik lokasi yang terdiri dari Kantor BKN Pusat, 14 Kantor Regional BKN dan 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, fasilitas mandiri dan kerjasama dengan pemerintah daerah.

Bima mengimbau kepada para pemerintah daerah agar memberikan persyaratan seleksi CPNS 2018 yang wajar dan tidak menyusahkan masyarakat.