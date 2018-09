Tren Positif Progres Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor, ini Faktanya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Pimpinan Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor, I Ketut Ariyana memaparkan hingga awal September 2018 ini untuk progress pekerjaan proyek untuk Paket II yang meliputi pekerjaan infrastruktur, bangunan penunjang, dan perluasan apron sudah mencapai 45,1 persen.



"Sedangkan untuk Paket I yang meliputi pekerjaan terminal dan fasilitas penunjang telah mencapai 0,6 persen," katanya.

General Manager Bandara Syamsudin Noor MMA. Indah Preastuty menambahkan saat ini, pergerakan penumpang di Bandara Syamsuddin Noor sudah mencapai 3,5 juta penumpang per tahun. Sementara kapasitas terminal seluas 9.043 m2 tersebut hanya mampu menampung hingga 1 juta penumpang per tahun.



Dengan adanya pengembangan terminal baru seluas 60.284 m2, kapasitas penumpang akan meningkat menjadi 6 juta hingga 7 juta penumpang per tahun.

(banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)