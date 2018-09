Film Avengers 4, Captain America Berubah Penampilan Lebih Cool dan Handsome

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penggemar film pahlawan super Avengers kembali mendapat bocoran Avengers 4.

Beberapa hal baru mengenai sekuel Avengers: Infinity War ini diketahui setelah kegiatan pengambilan gambar ulang yang melibatkan Captain America, Black Widow, dan Ant-Man.

Hasilnya, penggemar dapat mengetahui bahwa ketiga jagoan super tersebut bakal mengalami perubahan penampilan dalam Avengers 4 mendatang.

Namun, sejauh ini situs web hiburan Just Jared baru mendapatkan bocoran penampilan Captain America, Black Widow, dan Ant-Man sebatas pada potongan rambut, bukan perubahan pada kostum masing-masing superhero.

Berdasarkan foto-foto yang diunggah, penggemar bisa melihat bagaimana penampilan Chris Evans (berperan sebagai Steve Rogers alias Captain America) yang baru dicukur bersih.

Penampilan ini berbanding terbalik dengan penampilan Evans kala berperan sebagai Steve Rogers dalam Avengers: Infinity War, kala itu dia memiliki rambut panjang dan jenggot yang lebat, lengkap dengan kostum yang tampak kasar.

Scarlett Johansson yang berperan sebagai Black Widow tampak di lokasi shooting film Avengers 4. Scarlett Johansson yang berperan sebagai Black Widow tampak di lokasi shooting film Avengers 4.(Just Jared) Selain itu, di lokasi shooting yang sama juga tampak Black Widow yang diperankan Scarlett Johansson.

Dia tak lagi tampil dengan rambut pirang pendek seperti dalam Infinity War. Kali ini Black Widow tampil dengan rambut panjang terurai serta menyisakan warna pirang yang mulai memudar di ujungnya.

Paul Rudd berperaan sebagai Ant-Man dalam Avengers 4 sedang berada di lokasi shooting. Paul Rudd berperaan sebagai Ant-Man dalam Avengers 4 sedang berada di lokasi shooting.

Sementara untuk karakter Ant-Man yang dimainkan Paul Rudd, dia tampak tak jauh berbeda dengan penampilan sebelumnya yang sudah kita lihat dalam film Ant-Man and The Wasp.

Namun, karakter ini diyakini tetap akan ada perbedaannya seperti yang ditampilkan pada bagian post-credits.

Avengers 4 akan kembali dibintangi oleh Robert Downey Jr (Iron Man), Chris Evans (Captain America), Josh Brolin (Thanos), Scarlett Johansson (Black Widow), Chris Hemsworth (Thor), Jeremy Renner (Hawkeye), Brie Larson (Captain Marvel), Danai Gurira (Okoye), Evangeline Lilly (The Wasp), Paul Rudd (Ant-Man), Karen Gillan (Nebula), Mark Ruffalo (Hulk), Don Cheadle (War Machine), dan Bradley Cooper (Rocket Raccoon).

Sementara proyek film Marvel lainnya, yakni Captain Marvel, bakal tayang pada 8 Maret 2019 sebelum film ke-4 Avengers diputar pada 3 Mei 2019, diikuti sekuel Spider-Man: Far from Home pada 5 Juli 2019. Baca juga: Spider-Man: Far from Home Jadi Petunjuk Prekuel Infinity War

