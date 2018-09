Head to Head & Prediksi Skor Inggris vs Spanyol di UEFA Nations League Live Supersoccer.tv

Inggris vs Spanyol UEFA Nations League

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Inggris vs Spanyol dalam UEFA Nations League masuk dalam jadwal siaran langsung (live) Super Soccer TV. Laga Inggris vs Spanyol merupakan laga UEFA Nations League 2018 yang disiarkan langsung dan live streaming Super Soccer TV mulai pukul 19.00 WIB pada Kamis (9/8/2018).

Live streaming Inggris vs Spanyol dapat disaksikan (Live) di website supersoccer.tv.

Kapten timnas Spanyol, Sergio Ramos, tidak khawatir dengan sambutan yang dia terima ketika berkunjung ke Stadion Wembley.

Timnas Spanyol akan melakoni laga tandang melawan timnas Inggris di Stadion Wembley, Minggu (9/9/2018).

Namun, sang pemain mendapat sedikit keresahan ketika akan mengunjungi Negeri Tiga Singa itu. Hal ini berkaitan dengan salah satu pemain Liverpool, yang sempat terlibat insiden dengan Ramos.

Citra Sergio Ramos sebagai pemain sepak bola memburuk setelah dianggap sengaja membuat Mohamed Salah cedera. Meski demikian, bek Real Madrid itu tidak mau ambil pusing terhadap penilaian para penggemar sepak bola di Inggris.

"Saya tidak pernah ingin menyakiti rekan saya di lapangan dan tujuan saya untuk menghentikan Mohamed Salah juga masih terhitung wajar sehingga saya tidak memikirkannya," kata Ramos seperti dilansir dari Four Four Two melalui bolasport.com.

"Saya tahu para penggemar dari Inggris akan memperlakukan pemain sesuai yang pantas kami terima sehingga saya tak khawatir sedikit pun," tutur Ramos menambahkan.

Bahkan, Ramos mengaku optimis dengan komposisi pemain timnas Spanyol yang dibawa ke Inggris.

Head To Head Inggris vs Spanyol :

15 Nov 16 = Inggris vs Spanyol 2-2