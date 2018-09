Kimmy Jayanti Sindir Garneta Haruni yang Miliki Anak Dari Suaminya Greg Nwokolo?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rumah tangga model sekaligus presenter Kimmy Jayanti dan Greg Nwokolo didera isu tak sedap seiring dengan postingan insta story akun diduga artis Garneta Haruni.

Dalam video singkat di insta story yang dibagikan akun @lambe_turah, Garneta Haruni menanyakan ayah dari anak kecil yang kemudian menyebutkan nama Greg Nwokolo, suami model Kimmy Jayanti.

Video tersebut kemudian memunculkan isu anak Garneta Haruni adalah anak dari Greg Nwokolo, suami Kimmy Jayanti.

Baca: Kimmy Jayanti Pertanyakan Aksi Garneta Haruni Pamer Anak Dari Suaminya Greg Nwokolo?

Baca: Nasib Penghina Ustadz Abdul Somad, Dibekuk FPI dan Terancam Hukum Adat Diusir Dari Riau

Tersebarnya anak Garneta Haruni yang diduga hasil hubungannya dengan Greg Nwokolo membuat Kimmy Jayanti bereaksi.

Melalui postingan akun instagram miliknya, Kimmy Jayanti seolah menyindir Garneta Haruni yang tak bisa menjaga diri karena memiliki anak dengan suaminya sebelum resmi menikah.

Baca: Syarat Nilai Penerimaan CPNS 2018, Perhatikan Formasi, Tahapan Penerimaan CPNS, 19 September 2018

“Banyak orang bertanya, kenapa menikah di usia muda? because, i don’t believe having child before marriage (aku tak percaya memiliki anak sebelum nikah). Sebagai wanita Indonesia saya masih memegang teguh prinsip budaya timur dalam berpasangan, berprilaku, dan juga beragama,” tulis Kimmy Jayanti seraya bagikan potret pernikahannya.

“Jadilah wanita yang mempunyai kehormatan, educated, serta tanggung jawab terhadap diri sendiri dan norma-norma yang berlaku. Be smart girls!!!,” tulis Kimmy Jayanti.

Diketahui Kimmy Jayanti menikahi Greg Nwokolo pada 20 Mei lalu di Australia.

Kimmy Jayanti mengunggah fotonya menggunakan gaun putih buatan Roberto Cavalli dan anting cantik buatan Rinaldy Yunardi.

Di foto itu juga, Kimmy menyematkan akun Instagram @greg11n yang diketahui milik Greg Nwokolo.

Sedangkan di Instagram milik Greg sendiri terdapat foto Kimmy dengan caption "My Queen".

Kabar pernikahannya Kimmy semakin diperkuat dengan Stories yang diunggah Kimmy Jayanti dan ucapan selamat pada pasangan ini.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari Kimmy Jayanti, Greg Nwokolo maupun Garneta Haruni.(Banjarmasinpost.co.id/restudia)