Jadwal Liga 1 2018 Pekan 21, Persib vs Arema FC Dimajukan, Dipanaskan Borneo FC vs Persija

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 2018 Pekan 21 bakal bergulir lagi mulai Selasa 11 September 2018. Sejumlah pertandingan menarik tersaji pekan 21 Liga 1 2018.

Sejumlah pertandingan akan disiarkan langsung dan live streaming Indosiar, O Channel dan Vidio.com.

Ada beberapa pertandingan menarik seperti Persib Bandung vs Arema FC, Borneo FC vs Persija Jakarta dan Persebaya vs PS Tira.

Sementara, pertandingan Persib vs Arema FC, Kamis (13/9/2018) mengalami perubahan.

Mengutip situs resmi klub, persib.co.id, panitia pelaksana (panpel) PERSIB memutuskan untuk memajukan jadwal pertandingan dari jadwal semula pukul 18.30 WIB menjadi pukul 16.00 WIB.

Hal itu menyusul rekomendasi dari Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung.

Kepolisian merekomendasikan laga antara Persib dan Arema FC untuk dilaksanakan pada sore hari atas dasar pertimbangan keamanan.

Polrestabes Bandung telah mengirimkan surat kepada Panpel PERSIB dengan nomor B/3348/lX/2018/ Bag Ops, tentang Permohonan Pengubahan Jadwal Pertandingan PERSIB Bandung vs Arema FC, tertanggal 8 September 2018.

"Kami mengusulkan kepada pihak panpel agar jadwal pertandingan antara PERSIB Bandung vs Arema FC yang semula terjadwal bertanding pada tanggal 13 September 2018 pukul 18.30 WIB dapat diubah waktunya menjadi pukul 16.00 WIB," begitu bunyi surat bertandatangan Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Irman Sugema Sik MH.

Merespons surat tersebut, general coordinator panpel Persib Budi Bram Rachman menyatakan pihaknya siap mematuhi rekomendasi sesuai permintaan dari kepolisian.