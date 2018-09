Jadwal & Link Live Streaming Persika Karawang vs Semen Padang via Youtube, Liga 2 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal dan link live streaming Persika Karawang vs Semen Padang di Liga 2 Pekan 15 akan tersaji pada Minggu (9/9/2018).

Laga lanjutan liga 2 2018 antara Persika Karawang vs Semen padang ini berlangsung di markas Persika, Stadion Singaperbangsa, Karawang. Live streaming Persika vs Semen Padang dapat diakses via youtube Liga1Match,

Link live streaming Persika vs Semen Padang pekan ke-15 Liga 1 2018 dapat diakses pada akhir berita.

Saat ini Semen padang masih bertengger di puncak klasemen sementara liga 2 2018 dengan mengantongi 29 poin.

Baca: Jadwal Liga 1 2018 Pekan 21, Persib vs Arema FC Dimajukan, Dipanaskan Borneo FC vs Persija

Baca: Hasil Kualifikasi MotoGP San Marino 2018 Sirkuit Misano Italia, Balapan Hari ini Live Trans7

Baca: Jadwal Siaran Langsung (Live) Trans 7 MotoGP San Marino 2018 Sirkuit Misano Italia Minggu (9/9)

Baca: Live Streaming TV One PSIM Yogya vs Persegres Gresik United Liga 2 2018 Mulai Pukul 15.30 Wib

Diikuti persis solo dengan selisih 4 poin pada peringkat kedua klasemen liga 2 2018.

Pada laga sebelumnya, Tim kabau sirah bertandang ke markas Persita Tangerang pada Rabu (5/9/2018) sore.

Namun Persita Tangerang berhasil menahan imbang kabau sirah dengan skor 1-1.

Alhasil Semen padang hanya membawa pulang 1 poin.

Gol Semen Padang diciptakan oleh Riki Novriansyah pada menit ke 28.

Persita membalas pada menit ke 60 melalui Aldi Al Achya pada menit ke 60.

Berikut klasemen sementara Liga 2 2018 Wilayah barat dan wilayah timur hingga pekan ke-14

Link Live Streaming Persika Karawang vs Semen Padang