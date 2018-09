Head to Head & Prediksi Skor Timnas Indonesia Vs Mauritius Live RCTI, PSSI Tugaskan Kurniawan

Jadwal Siaran Langsung Ujicoba Timnas Indonesia vs Mauritius di RCTI Jelang Piala AFF 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Head to head dan prediksi skor Timnas Indonesia vs Mauritius dalam jadwal siaran langsung (live) RCTI ada di akhir berita. Laga Timnas Indonesia vs Mauritius merupakan laga uji coba yang disiarkan langsung dan live streaming RCTI mulai pukul 16.00 WIB pada Selasa (11/9/2018).

Live streaming Timnas Indonesia vs Mauritius dapat disaksikan (Live) di website RCTI atau streaming metube.id.

Jelang Indonesia vs Mauritius, PSSI selaku federasi sepak bola Indonesia memutuskan untuk mendatangkan mantan pemain Sampdoria, Kurnia Sandy, dan Kurniawan Dwi Yulianto, untuk bergabung ke jajaran tim pelatih timnas Indonesia jelang uji coba melawan timnas Mauritius di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Jawa Barat, Selasa (11/9/2018).

Kedua pesepak bola asal Indonesia yang saat ini mengambil lisensi A AFC itu ditugaskan untuk membantu Danurwindo dan Bima Sakti di tim pelatih interim timnas Indonesia.

Tugas itu diberikan lantaran pelatih asal Spanyol, Luis Milla, masih belum mengambil keputusan untuk menerima tawaran perpanjangan kontrak satu tahun dari PSSI menjadi juru taktik timnas Indonesia.

Luis Milla juga dikabarkan saat ini masih berada di Spanyol dan meminta agennya untuk berkomunikasi dengan PSSI. Saat sesi jumpa pers di Cikarang, Jawa Barat, Senin (10/9/2018), Kurniawan mengaku siap menjadi asisten pelatih timnas Indonesia untuk sementara waktu.

"Saya dan juga Kurnia Sandy (pelatih kiper) mendapat tugas membantu Bima Sakti untuk pertandingan melawan Mauritius," kata Kurniawan yang dikutip dari bolasport.com.

Lebih lanjut Kurniawan mengatakan sebenarnya permintaan PSSI untuk membantu Bima Sakti di jajaran tim pelatih timnas Indonesia tidak mendadak. Sebab, Kurniawan sudah menjalin komunikasi dengan Bima Sakti dan Danurwindo.

"Buat saya panggilan timnas itu merupakan panggilan yang artinya selagi saya dibutuhkan saya siap membantu," kata pemain yang sempat membela Sampdoria di musim 1994.

Bagi Kurniawan dan Kurnia Sandy, itu menjadi tugas baru untuk membantu timnas Indonesia. Mantan penyerang timnas Indonesia itu juga tidak tahu apakah ia diminta untuk menjadi tim pelatih untuk Piala AFF 2018 atau tidak.