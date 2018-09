Jadwal Siaran Langsung (Live) RCTI Timnas Indonesia Vs Mauritius, Uji Coba 11 September 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung (live) RCTI Timnas Indonesia vs Mauritius akan digelar pada Selasa (11/9/2018). Timnas Indonesia vs Mauritius merupakan laga yang masuk kalender FIFA dan akan mempengaruhi peringkat Indonesia. Live streaming Timnas Indonesia vs Mauritius dapat disaksikan di live streaming RCTI di rcti.tv.

Gelandang Mitra Kukar, Bayu Pradana selalu menjadi pilihan utama timnas Indonesia sejak menjalani debutnya pada 2016 silam.

Kini, namanya disertakan kembali dalam daftar 20 pemain timnas Indonesia yang akan menghadapi timnas Mauritius, di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Selasa (11/9/2018).

Pada kesempatan ini, terdapat beberapa muka-muka baru yang akan mengisi sektor gelandang timnas Indonesia. Seperti Hanif Sjahbandi atau Zulfiandi yang naik kelas dari timnas U-23 Indonesia.

Bagaimana Bayu Pradana menyikapi suasana persaingan baru para gelandang dalam tubuh Tim Garuda?

"Kalau saya sih tidak menganggap teman-teman di posisi yang sama dengan saya sebagai saingan. Karena kami semua ini dipanggil timnas Indonesia buat bela nama negara," kata Bayu Pradana yang dikutip dari bolasport.com.

Pemain yang baru saja dikaruniai anak kedua itu mengaku hanya ingin berkontribusi dan berharap yang terbaik untuk timnas Indonesia. "Ya, ayo kita sama-sama saling mendukung untuk kebaikan tim. Siapapun yang main, yang dipercaya, kita harus mendukung dan mendoakan," tuturnya berseru. Pemain berusia 27 tahun itu juga menegaskan bahwa dia tak kesulitan membagi fokus untuk timnas Indonesia dan Mitra Kukar menjelang bergulirnya kembali kompetisi Liga 1 dalam waktu dekat.

Klub Bayu Pradana, Mitra Kukar akan menjalani partai ke-21 Liga 1 melawan tuan rumah Madura United, Kamis (13/9/2018).

"Jadi saya tetap ingin berikan yang terbaik saja di setiap kesempatan," ujarnya.

"Sebisa mungkin saya maksimalkan dua-duanya, klub dan timnas Indonesia tanpa mengesampingkan salah satunya," ucapnya.